$2000 за рождественские фильмы и какао: цветочная компания предлагает "работу мечты"

Потенциальному сотруднику необходимо будет пересмотреть праздничную подборку фильмов и ранжировать ленты по нескольким критериям. Помимо денежного вознаграждения, компания обещает предоставить "достаточный" запас какао и две пары пушистых носков.

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Компания BloomsyBox объявила поиски знатока рождественских фильмов, которому предлагает посмотреть 12 кинолент Hallmark и получить за это 2000 долларов. Об этом сообщает издание UPI.

"Мы разработали железную рейтинговую систему, способную выдержать критику даже самых стойких скряг", — говорится на сайте компании.

BloomsyBox предлагает выбранному знатоку ранжировать фильмы по шкале от 1 до 10 по таким критериям:

фактор праздника — насколько рождественским будет настроение, которое принесет фильм, наполнится ли атмосфера духом праздника, огнями, украшениями и снегом?

коэффициент предсказуемости — фильмы Hallmark часто любят за их приятную предсказуемость: насколько легко можно угадать повороты сюжета и финал фильма?

проверка химии — учитывая, что многие фильмы Hallmark, в том числе рождественские, строятся вокруг любовных отношений, насколько убедительной была химия между главными героями?

тест на слезоточивость — затронул ли фильм сердечные струны и как часто это заставляло тянуться к салфеткам?

реиграбельность — хочется ли посмотреть фильм еще раз и может ли он стать ежегодной традицией?

Кроме того, составитель рождественского кинорейтинга получит "достаточный запас горячего какао Ghirardelli" и две пары пушистых носков, чтобы гарантировать комфортное впечатление от просмотра, а также другие призы на общую сумму более 500 долларов США.

Праздничная подборка фильмов Your Hallmark для работы

Самое чудесное время года (2008) Рождественская корона (2015) Девять жизней Рождества (2014) Рождественский отдых (2017) Путешествие обратно в Рождество (2016) Призраки Рождества всегда (2022) Семья на Рождество (2015) Рождество в тайне (2014) Три волхва и младенец (2022) Королевское Рождество (2014) Северный полюс (2014) Рождественский поезд (2017)

Заявки принимаются, как пишет издание, до 3 декабря.

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