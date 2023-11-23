Кошмар для туриста: в одному з найпопулярніших міст світу продають їжу з каналізацій

Продавці, які торгують млинцями і сендвічами, зберігали інгредієнти в каналізаційних люках уздовж вулиці Champ-de-Mars недалеко від Ейфелевої вежі.

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Вуличні торговці в Парижі (Франція) були викриті на зберіганні продуктів у каналізації. Про це пише The Insider.

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Продавці, які торгують млинцями й сендвічами, зберігали інгредієнти в каналізаційних люках уздовж вулиці Champ-de-Mars недалеко від Ейфелевої вежі.

"Багато хто використовує заморожене тісто, яке зберігалося в сумнівних умовах. Щоб приховати запах і гіркий смак, вони посипають його ванільним цукром", — розповів один із продавців французькому виданню Le Parisien. Ім'я продавця в повідомленні не називають.

На кадрах, якими поділилася французька газета, видно як люди ховають мішки з продуктами під каналізаційними люками. Тісто та інші інгредієнти, включно з м'ясом і напоями, також були виявлені в лазах і вентиляційних отворах. Про це французьким журналістам розповів житель багатого району, де розташована Ейфелева вежа. Потім продукти розігрівають і виставляють на продаж.

Люди ховають мішки з продуктами під каналізаційними люками Фото: Le Parisien

Франк Дельво, президент Союзу працівників готельного бізнесу Парижа та Іль-де-Франс, заявив, що продавці становлять небезпеку для здоров'я населення, зазначивши, що у них немає можливості помити руки. За його словами, деякі з них продавали зіпсовані товари, а також пляшки з водою, наповнені з-під крана.

Дельво зазначив, що найчастіше кіоски з їжею не мають ліцензії. Багато з продавців самі не мають документів і експлуатуються злочинними організаціями.

"Крім того, вони становлять недобросовісну конкуренцію місцевим ліцензованим ресторанам, які платять оренду, збори і повинні піддаватися перевіркам з боку санітарних органів", — сказав Дельво.

Своє занепокоєння висловив і Давид Зенуда, віцепрезидент Спілки працівників готельного бізнесу Парижа та Іль-де-Франса

"До Олімпіади залишився рік, і якщо ми нічого не зробимо, то навколо Ейфелевої вежі розгорнеться справжній нелегальний продовольчий ринок", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

Також стало відомо, що жінка випадково замовила коктейль, який виявився в 100 разів дорожчим. Дівчина, на ім'я Лінсі не знала, що до складу напою входить шампанське Cristal, посипане сусальним золотом, і віскі 30-річної витримки. Вона зізналася, що замовлений напій їй навіть не сподобався.