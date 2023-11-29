"Серед нас є святий": чому в Нідерландах заведено класти млинці на голову (фото)

Химерна вигадана традиція набирає обертів. Багато жителів кладуть млинець на голову і розповідають легенду про ченців і ангела, який тримає золоту сковороду.

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Щороку 29 листопада деякі жителі Нідерландів надягають млинці на голову в рамках химерного святкування, яке набуло широкого поширення. Місцеві жителі називають цю подію днем Святого млинця (Sint Pannekoek). Про це пише Sky News.

У той час як більша частина світу готує свої улюблені солодкі та солоні млинці в масляний вівторок у перші місяці року, жителі Роттердама дотримуються іншої традиції.

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Химерна вигадана традиція набирає обертів у Нідерландах. Багато жителів надягають млинець на голову і розповідають легенду про ченців і ангела, який тримає золоту сковороду.

"Ми бажаємо вам щасливого і благословенного Святого млинця (Sint Pannekoek)", — кажуть голландці, щойно їстівний капелюх опиняється на голові.

Свято вигадали 1986 року в мультфільмі голландського карикатуриста Яна Крюйса, у якому батько, прийшовши ввечері додому, виявляє, що його сім'я одягла на голови млинці. Три десятиліття потому художник розширив цю ідею, написавши "Євангеліє від святого Паннекоека". У цьому творі він розповідає історію про те, як ченці XII століття в монастирі святкують день народження молодого ченця і їдять млинці. Коли старому настоятелю стає холодно, винуватець урочистості кладе свій млинець на голову старця.

У цей момент з неба спускається ангел із золотою сковородою і перевертає млинець на голову молодого ченця.

"Господь створив диво! Серед нас є святий!" — вигукують інші й кладуть собі на голову свої млинці.

Багато жителів надягають млинець на голову і розповідають легенду про ченців і ангела, що тримає золоту сковороду Фото: Sky News

Щоб дізнатися більше про незвичайну традицію, Sky News поговорив з доктором Генрієттою Луверс, старшим викладачем голландської мови в Університеті Шеффілда (Велика Британія).

"Це, звісно, повна вигадка, але, мабуть, вона здобула певну популярність", — сказала вона нам.

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