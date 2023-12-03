Підготовка до Різдва: жінка помила ялинку у ванні та зазнала критики (відео)

Багато користувачів мережі з іронією поставилися до її старань, хоча були й такі, хто висловив слова підтримки.

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Одна жінка на ім'я Рема опублікувала відео, в якому показала, як миє свою штучну ялинку у ванній. Користувачі соціальної мережі піддали критиці її дії, назвавши їх прагненням до "перформативної чистоти", повідомляє Мirror.

Вона підписала своє відео: "Почистіть разом зі мною свою різдвяну ялинку". Однак деякі люди звинувачували її в "перформативній чистоті".

На відео ялинка лежить у ванні і Рема розпилює кілька дезінфікуючих спреїв на пластикові гілки. Потім вона відкриває крани у ванні, видавлюючи у воду засіб для посудомийної машини Dawn, внаслідок чого він пузириться. Потім Рема перемістила дерево під кран, щоб змити піну. Видно, як невелика частина бруду стікає в каналізацію. Після цього вона показала чисту ялинку, але на відео не показано процес сушіння.

У коментарях багато людей не були вражені: один із них написав: "Перформативне прибирання у всій красі". Хтось пожартував: "Мій начальник намагається знайти для мене завдання, коли робота йде повільно".

Інший користувач зазначив, що вода, яка стікає в каналізацію, була "чистою": "Те, що вода прозора, говорить мені, що мені не потрібно цього робити". Інший помітив те ж саме і написав: "Абсолютно прозора вода і дві маленькі соснові голки, що пливуть у каналізацію, дійсно звели мене з розуму".

Однак кілька користувачів стали на її захист, заявивши, що вона може робити все, що хоче. Вони написали: "Знаєш, це твоє дерево. Живи своїм життям".

Раніше, ми розповідали про 53-річного британця, який не прибирав у своєму будинку протягом останніх десяти років. Чоловік був змушений звернутися до фахівців, щоб назавжди змінити своє життя.