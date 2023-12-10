"Попросила у Санти": дівчина поділилася історією 22-річної дружби з черепахою (відео, фото)

Деякі дружні стосунки зберігаються на все життя, особливо коли один із друзів — африканська черепаха, яка може жити до 100 років.

Related video

Відео Кейтлін Доран з Каліфорнії стали вірусними і набирають десятки тисяч переглядів. У публікаціях вона ділиться історією давньої дружби зі своєю 22-річною черепахою Тіптоу, повідомляє Fox News.

Коли Доран було 7 років, вона попросила у Санти африканську черепаху. На її подив різдвяне бажання здійснилося, розповіла вона в інтерв'ю журналістам.

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

"Я знала, що мені потрібен хтось, з ким би я могла проводити багато часу, тому це була черепаха", — сказав Доран.

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

Черепаха, яку вона назвала Тіптоу, була розміром з руку, а зараз перетворилася на 80-кілограмового домашнього улюбленця. Нещодавно вона відсвяткувала свій 22-й день народження.

Кейтлін і Тіптоу можна побачити на прогулянці околицями. За словами дівчини, на прогулянку зазвичай йде понад 40 хвилин. За цей час вони можуть пройти близько 1500 метрів.

Доран, яка здобула ступінь магістра в галузі аналізу поведінки, розповіла, що почала знайомити своїх 4,5 мільйона підписників у TikTok зі своїм другом-черепахою, щойно вибухнула пандемія COVID-19.

"Близько чотирьох або п'яти місяців простого перебування на карантині я багато сиділа в TikTok", — сказала вона.

Її стрічка була заповнена відеороликами, на яких люди показували їжу, яку вони готували для своїх близьких. Доран створила ролик, який назвала: "Ось що я готую своїй черепасі".

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

За лічені години її оригінальне відео стало популярним — на сьогодні воно набрало 12,4 мільйона переглядів.

"Це мене дуже шокувало. Я просто не думала, що це буде так весело", — поділилася Доран.

Фото: Кейтлин Доран/@caitlinandtiptoe

Відтоді вона вже три роки створює свіжий і цікавий контент для мільйонів глядачів.

Доран постійно придумує нові рецепти для своєї черепахи — від тако до м'ясних дощок. За її словами, її постійно надихають підписники, які ставлять запитання і діляться ідеями про кумедні речі, які вона може спробувати з Тіптоу.

З роками вони стали нерозлучними й утворили особливий зв'язок. "Він зі мною назавжди", — вважає Кейтлін.

Один із найважливіших уроків, які вона винесла з дружби з Тіптоу, це "просто сповільнитися".

"Ніщо не повинно бути таким, яким ви його робите… Повільно і впевнено дійсно працює", — сказала вона.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що найстарішій наземній істоті нещодавно виповнився 191 рік. Це сейшельська гігантська черепаха, що мешкає на острові Святої Єлени.