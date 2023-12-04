555 новорічних ялинок в одному будинку: новий світовий рекорд встановили в Німеччині (фото)

Німецька родина не забуває про економію і до 6 січня планує демонтувати казковий ліс.

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Подружня пара Сюзанна і Томас Джеромін із північнонімецького містечка Рінтельн встановила світовий рекорд за кількістю прикрашених різдвяних ялинок в одному будинку. Про це пише Bild.

Як стало відомо Інституту рекордів Німеччини (RID), який офіційно підтвердив досягнення німецького подружжя, у власному будинку площею 180 квадратних метрів вони розмістили 555 лісових красунь.

"Загалом їм знадобилося близько 108 000 новорічних куль і 48 000 вогників. В одній вітальні вони вмістили 89 дерев. Інші розташувалися в спальні, коридорі та навіть у туалеті", — уточнюється в повідомленні.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Однак німці і тут не забувають про економію, тому з огляду на зростання цін на електроенергію, вони перейшли на економічні світлодіоди в гірляндах.

"Те, що здається відвідувачам сенсорним перевантаженням, для нас — норма. Однак на ніч мерехтливі та блискучі вогні в нашій спальні вимикаються", — розповідають колекціонери.

Пристрасть 57-річного шеф-кухаря до колекціонування дерев почалася 12 років тому, і відтоді Томас Джеромін заразив своїм хобі дружину.

"Ми починаємо прикрашати будинок до Різдва вже в червні. Після ранкової зміни ми прикрашаємо дерева з 15:00 до вечора, а також у вихідні. Тож це незвичайне хобі не дає нам спокою щоліта", — нарікає подружжя.

Водночас подивитися на диво-будинок приїжджають гості з усієї Німеччини і навіть з інших країн. Але вже до 6 січня казковий ліс буде повністю демонтовано.

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