Секрети вибору домашніх капців: як забезпечити відпочинок і комфорт втомленим ногам

За словами лікарів, непродуманий фасон або невідповідні матеріали домашніх капців можуть стати причиною травми або грибкового захворювання.

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Після метушні та клопоту робочого дня, походів по магазинах та інших важливих справ, ви нарешті приходите додому і хочете відпочити в теплі та затишку. І важливий символ відпочинку — улюблені домашні капці. Як вибрати взуття для дому, яке забезпечить втомленим ногам максимальний відпочинок і комфорт, розповів сайт клініки Into-Sana.

Чим небезпечні неправильно підібрані домашні капці

Секрети вибору домашніх капців Фото: Pexels

Зараз у продажу можна знайти домашні капці всіх мислимих і немислимих моделей і фасонів. Для їх виготовлення використовують:

гума;

шкіра;

натуральне і штучне хутро;

соломка;

всілякі тканини.

Але привабливий зовнішній вигляд зовсім не означає, що такі капці будуть зручними та безпечними для здоров'я ваших ніг. Непродуманий фасон або невідповідні матеріали можуть стати причиною травми, якщо ви підсковзнетеся у власній ванній кімнаті або на кухні, або грибкового захворювання, якщо ваші ноги будуть сильно потіти. А незручна колодка не дасть ногам розслабитися, створюючи ризики ще складніших проблем із судинами та суглобами ніг.

Поради лікарів щодо вибору домашніх капців

Лікарі-гігієністи радять під час купівлі домашніх капців насамперед думати про здоров'я ніг, і тільки потім — про зовнішній вигляд.

Щоб уникнути травм та інших проблем зі здоров'ям, дотримуйтеся кількох простих рекомендацій:

віддавайте перевагу капцям із натуральних матеріалів, у яких нога "дихає", а ризик появи грибка мінімальний;

капці на абсолютно плоскій підошві підходять тільки як "гостьовий варіант", а при постійному носінні тривалий час погано позначається на стані м'язів і суглобів стопи;

високі підбори для домашніх капців створюють підвищені ризики травматизму і не дадуть ногам відпочити, тому намагайтеся уникати таких фасонів;

занадто об'ємні капці на тонкій плоскій підошві підходять тільки для кумедних фото та лежання на дивані, а під час пересування будинком ви ризикуєте посковзнутися або спіткнутися;

ідеальна колодка домашніх капців для правильного фізіологічного положення стопи — каблук або платформа близько 2 см і досить широкий носок, що не здавлює пальці ніг;

розмір капців має відповідати розміру ноги: занадто тісне взуття порушує кровообіг, а занадто вільне — створює ризик травматизму;

якщо у вас підвищена пітливість ніг, вибирайте капці з відкритими пальцями або сітчастим носком;

слизька підошва для домашніх капців неприпустима, обирайте моделі з шорсткою і бажано гнучкою підошвою;

з метою дотримання гігієни заведіть індивідуальні капці для кожного члена сім'ї і кілька пар гостьових капців, які легко перуться;

свої капці також не забувайте регулярно прати, а якщо модель не передбачає прання, обробляйте їх 3-4 рази на місяць спеціальним дезінфекційним засобом для взуття або столовим оцтом.

Секрети вибору домашніх капців Фото: Pexels

Щоб зберегти здоров'я і красу ніг, подбайте про їхній комфорт і безпеку, прислухавшись до порад лікарів і купивши хороші домашні капці.

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