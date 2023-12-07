"Це велика перемога": донька переконала батька "віддати" мільйони доларів (фото)

Кеті Кехо переконала свого батька-забудовника Марті зберегти середовище проживання диких тварин замість будівництва 32 будинків.

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У США сім'я обійшла стороною продаж ділянки вартістю 14 мільйонів доларів у Портленді, штат Орегон, і передала 22 акри землі в дар Портлендському товариству Audubon. Про цю історію згадує видання TCD.

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У 2019 році Кеті Кехо переконала свого батька-забудовника Марті зберегти середовище проживання диких тварин замість будівництва 32 будинків. Територія, яку було перейменовано на заповідник Кетрін Лінн Кехо, оцінювалася в 14 мільйонів доларів.

"Ми полюбили це місце і відчули, що воно стане чудовим подарунком не тільки Audubon, а й постійним подарунком усьому місту", — зазначив тоді Марті Кехо.

Щоб отримати подарунок, організація Audubon повинна була виплатити іпотеку в розмірі 200 000 доларів. У той час компанія заявила, що незабудована територія є однією з найбільших, екологічно цінних і схильних до ризику ділянок на периферії Форест-Парку.

За даними Oregon Public Broadcasting, міська влада Портленда витратила 350 000 доларів на встановлення охоронного сервітуту, щоб обмежити можливість майбутнього розвитку, і 150 000 доларів на видалення шкідливих рослин і захист якості води.

"Це велика перемога для риб і диких тварин, і це забезпечує догляд за дикою природою, який з'єднує наш прекрасний лісопарк з іншими природними зонами аж до берегової лінії", — сказав міський комісар Портленда Нік Фіш.

Територія оцінювалася в 14 мільйонів доларів Фото: Portland Audubon

За даними Portland Audubon, у Кехо була одна з найбільших незабудованих ділянок землі на північному заході Портленда. На її території розташовані верхів'я струмків Боунс-Крік і Балч-Крік, заболочені ділянки, круті схили й частково відкритий полог з листяних і хвойних дерев, і ця ділянка стала частиною заповідника дикої природи організації.

"Ми боролися за захист таких земель понад століття і вважали, що якщо ми не вживемо жодних дій, то забудова рано чи пізно відбудеться. Ми також розуміли, що це буде один із найцінніших подарунків для нашої організації за всю історію — його оцінюють у мільйони, — і ми неймовірно вдячні сім'ї Кехо", — сказав тоді виконавчий директор Portland Audubon Нік Гардігг.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

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