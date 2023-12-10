Ляпаси за гроші: в Японії бар пропонує відвідувачам дивну послугу (відео)

Бар зазнав критики за те, що він запропонував досить незвичайну послугу — відвідувачів закладу били по обличчю перед подачею їжі.

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В Японії бар "Сатіхоко-я ізакая" в місті Нагоя подавав закуски після нанесення ляпасів. Дивна послуга пожвавила бізнес, залучаючи дедалі більшу кількість відвідувачів, охочих випробувати цей болючий досвід, повідомляє Odditycentral.

Спочатку ляпаса наносила тільки одна співробітниця закладу за запитом, але в міру того, як попит зростав, керівництво найняло кілька дівчат, готових роздати ляпаси, і навіть почало стягувати плату в розмірі 100 ієн (25 гривень — ред.) за кожен удар.

Спочатку адміністрація бару стягувала з людей до 500 ієн за вибір співробітника, який дасть ляпаса. Послуга сподобалася не тільки японським чоловікам і жінкам, а й цікавим іноземним туристам.

"Що сильніше жінки-співробітниці били їх, то більше хвилювалися відвідувачі. Відвідувачі не тільки не злилися, а й почувалися більш розслабленими після удару. Вони навіть подякували б співробітнику, який їх ударив", — зазначили журналісти.

І, як видно з відео, ці ляпаси — не жарт. Деякі дівчата справді "вклали в це душу", так би мовити, і відвідувачам це сподобалося.

Однак у якийсь момент у "Сятіхоко-я" вирішили відмовитися від нанесення ударів по обличчю і зосередитися на стандартних послугах. Компанія опублікувала оголошення, закликаючи людей не приходити до них у надії отримати ляпас.

"Сятіхоко-я наразі не дає ляпасів. Ми цінуємо ту увагу, яку воно отримало сьогодні, але ми не можемо допускати візити з наміром отримати ляпаси", — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що біля берегів Японії з'явився новий острів, народжений безіменним вулканом. Його можна побачити з узбережжя Іото, частини островів Огасавара, розташованих за понад 1000 кілометрів на південь від Токіо в Тихому океані.