700 стьожкових червів по тілу: чоловік підхопив інфекцію після вживання свинини (фото)

43-річний житель КНР понад місяць скаржився на головні бої та судоми. Після обстеження виявилося, що неправильне харчування призвело до кишкової інфекції в організмі.

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Лікарі виявили у внутрішніх органах чоловіка щонайменше 700 стьожкових червів. Статися це могло через вживання свинини. Про це пише The Mirror.

Зазначається, що 43-річний Чжу Чжун-фа з міста Ханчжоу на сході Китаю щонайменше місяць скаржився на напади та головні болі, проте до фахівців не поспішав іти.

Коли терпіти вже було неможливо він звернувся до лікаря. Пацієнт помітив, що судоми і мігрень у нього починалися після того, як він вживав у їжу свинину. У результаті по всьому тілу, включно з мозком, у нього виявили стьожкових червів, а в лікарні діагностували кишкову паразитарну інфекцію теніоз.

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"У мозку пацієнта є множинні вогнища просторово-займальних уражень. Вони також знаходяться в легенях і заповнюють м'язи в грудній порожнині", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазвичай люди заражаються під час вживання яєць стьожкових червів, які можуть міститися в зараженій або погано приготованій свинині. Черви вже встигли завдати шкоди органам китайця, адже вони здатні потрапляти в центральну нервову систему і викликати неврологічні симптоми, включно з епілептичними нападами.

У чоловіка по всьому тілу виявили стьожкових червів, які небезпечні для життя Фото: brit

До речі, це лікується за допомогою спеціальних проносних і ліків, однак необхідно консультуватися з фахівцями з приводу дозування.

"У повсякденному житті ми часто їмо страви на основі м'яса, наприклад, смажену баранину або смажену свинину. Якщо м'ясо приготоване недостатньо ретельно, яйця стьожкових червів під час потрапляння в організм залишаються живими. А якщо ви їли непросмажене м'ясо, є ймовірність, що стьожковi черви можуть подорожувати організмом і спричиняти різні захворювання", — розповів лікар.

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