Як прикрасити новорічний стіл: 4 креативні ідеї складання серветок

Красиво складені серветки додадуть святковому столу урочистості та естетичної завершеності. Колір серветок має гармоніювати зі скатертиною та новорічним оздобленням оселі.

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Якщо на Новий рік ви хочете накрити найкрасивіший стіл, подбайте про це заздалегідь. Продумайте, який посуд поставити, які декоративні елементи можна використовувати, не забудьте про свічки і, нарешті, красиво складіть серветки для кожного гостя. Про те, як зі звичайних серветок зробити прикрасу для новорічного столу, розповів сайт Sante+.

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Крім свого функціонального аспекту, серветки роблять значний внесок у сервірування столу і його естетику. Яку б атмосферу ви не хотіли створити, складні серветки матимуть велике значення на столі. Щоб прикрасити свою вечерю, надихніться цими ідеями складання серветок і створіть шикарний і вишуканий декор.

Якщо ви вже визначилися, в якій колірній гамі прикрасите дім до Нового року, підберіть скатертину і серветки в тих самих тонах, щоб створити гармонійну й елегантну атмосферу.

Правила етикету під час використання серветок

Щоб культурно поводитися за столом, запам'ятайте кілька правил:

Перш ніж приступити до трапези, акуратно, не трясучи, розгорніть серветку і покладіть її на коліна. Не зав'язуйте серветку навколо шиї і не розташовуйте її на животі.

Акуратно промакуйте губи серветкою, енергійно терти рот серветкою — це поганий тон.

Якщо вам потрібно вийти з-за столу під час вечері, залиште серветку на стільці, щоб показати, що ви ще не закінчили трапезу. Наприкінці вечері покладіть серветку зліва від тарілки, перш ніж встати з-за столу.

Як красиво скласти серветки на новорічний стіл

Ви можете вибрати спосіб скласти серветки, виходячи з ваших особистих естетичних уподобань — складні форми або проста геометрія — вирішує тільки ваш смак.

Капелюх ельфа

Серветка у вигляді капелюха ельфа Фото: Pinterest

Якщо ви шукаєте незвичайну ідею, щоб прикрасити стіл на Різдво або Новий рік, ось вам оригінальний і водночас простий у виконанні спосіб складання серветок:

Складіть серветку навпіл уздовж уздовж, відзначивши складки. Утримуючи пальцем центр серветки, поверніть одну сторону справа наліво, щоб утворився конус. Загніть основу вгору, щоб сформувати поля капелюха. Ваша прикраса готова!

У такий спосіб можна скласти як паперові, так і тканинні серветки.

Серветка у вигляді капелюха ельфа

Восьмикутна зірка

Серветка у вигляді восьмикутної зірки Фото: Pinterest

Серветка-"зірка" додасть елегантності будь-якому святковому столу. Щоб скласти серветку таким способом, виконайте таке:

Покладіть розгорнуту серветку перед собою лицьовою стороною вниз. Тепер зігніть верхню чверть і нижню чверть до середньої лінії. Поверніть серветку вертикально і зробіть 4 складки-гармошки однакового розміру. Стисніть складки разом і загніть чотири кути з кожного боку всередину і вниз, щоб вийшли кінчики зірки. Тримайте зірку посередині, потім підніміть кінці зовні.

Цей спосіб більше підійде для лляних серветок, які добре тримають форму.

Серветка у вигляді восьмикутної зірки

Новорічна ялинка

Серветка у вигляді новорічної ялинки Фото: Pinterest

Якщо ви шукаєте креативну ідею для складання серветок на Різдво, спробуйте скласти квадратну серветку у вигляді ялинки:

Почніть з того, що складіть серветку навпіл, щоб вийшла прямокутна форма, потім складіть її ще раз навпіл, щоб вийшов квадрат. Потім поверніть серветку так, щоб куточки серветки, які відкриваються, були спрямовані вниз або до вас. Потім загніть верхній шар від себе, залишивши трохи місця або поля з лівого і правого боку, і повторіть те ж саме з іншими трьома куточками. Закінчивши складати, переверніть все це і, використовуючи центральну лінію як орієнтир, зігніть правий бік приблизно на третину, потім повторіть те ж саме з лівим боком. Потім складіть верхню частину вниз. Повністю переверніть усе, загніть всередину перший верхній клапан і повторіть ту саму операцію з іншими клапанами.

Ви можете додатково прикрасити серветку декоративною прищіпкою на новорічну тематику, наприклад із зірочкою або у вигляді ялинкової іграшки

Серветка у вигляді новорічної ялинки

Лист у конверті

Серветка у вигляді поштового конверта Фото: Pinterest

Покладіть серветку рівно Складіть правий бік серветки наполовину, зазначивши згин, і зробіть те саме з лівим боком. Візьміть ліву верхівку і складіть її донизу, те ж саме зробіть із правою стороною. Візьміть першу третину нижньої частини серветки і складіть її поверх другої третини, потім над третьою третиною. Візьміть верхній трикутник і складіть його вниз. Помістіть зверху столові прибори, щоб утримувати серветку у формі конверта на місці.

Ви можете використовувати такий спосіб складання серветок, щоб заховати всередині невелику листівку з побажаннями для кожного гостя.

Серветка у вигляді поштового конверта

Помилки, яких потрібно уникати під час складання серветок

Чи то офіційна вечеря, чи то зустріч із друзями, чи то навіть вечірка, розвага — це мистецтво, що вимагає певних правил хороших манер. Щоб стіл був накритий бездоганно, слід уникати певних помилок, особливо під час складання серветок.

пом'яті серветки з тканини перед складанням потрібно пропрасувати праскою;

серветки з плямами або сильно пошарпані зіпсують увесь вигляд святкового столу, хоч би як красиво складені вони були;

складайте серветки акуратно і витримуйте симетрію, інакше не отримаєте очікуваного естетичного ефекту;

прості дешеві дешеві паперові серветки такими й залишаться, незалежно, покладете просто стопку на стіл чи складете їх красиво, тому не поскупіться і купіть або зшийте серветки з хорошої тканини;

спробуйте скласти хоча б одну серветку заздалегідь, щоб зрозуміти чи підходить для ваших серветок і загального оформлення столу обраний спосіб.

Нагадаємо, експерт поділилася секретами, як правильно прикрасити різдвяну ялинку. Фахівець, чия робота полягає в тому, щоб перетворювати шикарні будинки високого класу на святкову зимову країну див, розповіла про найпоширеніші помилки, яких слід уникати під час прикрашання різдвяних ялинок.

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