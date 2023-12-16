Как украсить новогодний стол: 4 креативные идеи складывания салфеток

Красиво сложенные салфетки придадут праздничному столу торжественность и эстетическую завершенность. Цвет салфеток должен гармонировать со скатертью и новогодним убранством дома.

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Если на Новый год вы хотите накрыть самый красивый стол, позаботьтесь об этом заранее. Продумайте, какую посуду поставить, какие декоративные элементы можно использовать, не забудьте о свечах и, наконец, красиво сложите салфетки для каждого гостя. О том, как из обычных салфеток сделать украшение для новогоднего стола, рассказал сайт Sante+.

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Помимо своего функционального аспекта, салфетки вносят значительный вклад в сервировку стола и его эстетику. Какую бы атмосферу вы ни хотели создать, складные салфетки будут иметь большое значение на столе. Чтобы украсить свой ужин, вдохновитесь этими идеями складывания салфеток и создайте шикарный и изысканный декор.

Если вы уже определились, в какой цветовой гамме украсите дом к Новому году, подберите скатерть и салфетки в тех же тонах, чтобы создать гармоничную и элегантную атмосферу.

Правила этикета при использовании салфеток

Чтобы культурно вести себя за столом, запомните несколько правил:

Прежде чем приступить к трапезе, аккуратно, не тряся, разверните салфетку и положите ее на колени. Не завязывайте салфетку вокруг шеи и не располагайте ее на животе.

Аккуратно промакивайте губы салфеткой, энергично тереть рот салфеткой – это дурной тон.

Если вам нужно выйти из-за стола во время ужина, оставьте салфетку на стуле, чтобы показать, что вы еще не закончили трапезу. В конце ужина положите салфетку слева от тарелки, прежде чем встать из-за стола.

Как красиво сложить салфетки на новогодний стол

Вы можете выбрать способ сложить салфетки исходя из ваших личных эстетических предпочтений – сложны формы или простая геометрия – решает только ваш вкус.

Шляпа эльфа

Салфетка в виде шляпы эльфа Фото: Pinterest

Если вы ищете необычную идею, чтобы украсить стол на Рождество или Новый год, вот вам оригинальный и в то же время простой в исполнении способ складывания салфеток:

Сложите салфетку пополам вдоль, отметив складки. Удерживая пальцем центр салфетки, поверните одну сторону справа налево, чтобы образовался конус. Загните основание вверх, чтобы сформировать поля шляпы. Ваше украшение готово!

Таким способом можно сложить как бумажные, так и тканевые салфетки.

Салфетка в виде шляпы эльфа

Восьмиконечная звезда

Салфетка в виде восьмиконечной звезды Фото: Pinterest

Салфетка-"звезда" придаст элегантность любому праздничному столу. Чтобы сложить салфетку таким способом, выполните следующее:

Положите развернутую салфетку перед собой лицевой стороной вниз. Теперь согните верхнюю четверть и нижнюю четверть к средней линии. Поверните салфетку вертикально и сделайте 4 складки-гармошки одинакового размера. Сожмите складки вместе и загните четыре угла с каждой стороны внутрь и вниз, чтобы получились кончики звезды. Держите звезду посередине, затем поднимите концы снаружи.

Этот способ больше подойдет для льняных салфеток, которые хорошо держат форму.

Салфетка в виде восьмиконечной звезды

Новогодняя елочка

Салфетка в виде новогодней елочки Фото: Pinterest

Если вы ищете креативную идею для складывания салфеток на Рождество, попробуйте сложить квадратную салфетку в виде елочки:

Начните с того, что сложите салфетку пополам, чтобы получилась прямоугольная форма, затем сложите ее еще раз пополам, чтобы получился квадрат. Затем поверните салфетку так, чтобы открывающиеся уголки салфетки были направлены вниз или к вам. Затем загните верхний слой от себя, оставив немного места или поля с левой и правой стороны, и повторите то же самое с другими тремя уголками. Закончив складывать, переверните все это и, используя центральную линию в качестве ориентира, согните правую сторону примерно на треть, затем повторите то же самое с левой стороной. Затем сложите верхнюю часть вниз. Полностью переверните все, загните внутрь первый верхний клапан и повторите ту же операцию с остальными клапанами.

Вы можете дополнительно украсить салфетку декоративной прищепкой на новогоднюю тематику, например со звездочкой или в виде елочной игрушки

Салфетка в виде новогодней елочки

Письмо в конверте

Салфетка в виде почтового конверта Фото: Pinterest

Положите салфетку ровно Сложите правую сторону салфетки наполовину, отметив сгиб, и сделайте то же самое с левой стороной. Возьмите левую верхушку и сложите ее вниз, то же самое сделайте с правой стороной. Возьмите первую треть нижней части салфетки и сложите ее поверх второй трети, затем над третьей третью. Возьмите верхний треугольник и сложите его вниз. Поместите сверху столовые приборы, чтобы удерживать салфетку в форме конверта на месте.

Вы можете использовать такой способ складывания салфеток, чтобы спрятать внутри небольшую открытку с пожеланиями для каждого гостя.

Салфетка в виде почтового конверта

Ошибки, которых нужно избегать при складывании салфеток

Будь то официальный ужин, встреча с друзьями или даже вечеринка, развлечение — это искусство, требующее определенных правил хороших манер. Чтобы стол был накрыт безупречно, следует избегать определенных ошибок, особенно при складывании салфеток.

мятые салфетки из ткани перед складыванием нужно прогладить утюгом;

салфетки с пятнами или сильно потрепанные испортят весь вид праздничного стола, как бы красиво сложены они ни были;

складывайте салфетки аккуратно и выдерживайте симметрию, иначе не получите ожидаемого эстетического эффекта;

простые дешевые бумажные салфетки такими и останутся, независимо, положите просто стопку на стол или сложите их красиво, поэтому не поскупитесь и купите или сшейте салфетки из хорошей ткани;

попробуйте сложить хотя бы одну салфетку заранее, чтобы понять подходит ли для ваших салфеток и общего оформления стола выбранный способ.

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