У КНДР улітку для туристів відкриють пляж поруч із маєтком Кім Чен Ина, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, Кім Чен Ин розраховує, що роботи на курорті у Вонсан-Калма вдасться завершити за кілька місяців. На західному узбережжі має з'явитися аквапарк, готелі й аеродром.

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Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин розпорядився прискорити будівництво пляжного курорту, який зможуть відвідати туристи з інших країн. Про це повідомляє The Sun.

Згідно з планами голови північнокорейської держави, розкішний атракціон має бути готовим до курортного сезону наступного року, щоб привабити туристів і заробити на цьому. Через коронавірусну пандемію роботи над проєктом було зупинено менш ніж через три роки після початку.

Курорт Кім Чен Ина

Тепер же Кім Чен Ин розраховує, що роботи на курорті у Вонсан-Калма вдасться завершити за кілька місяців. На західному узбережжі має з'явитися аквапарк, готелі й аеродром.

Курорт Кім Чен Ина

Повідомляється, що приїхати сюди зможуть навіть закордонні туристи.

Експерт із Північної Кореї Майкл Медден повідомив, що за умови, що міністерство закордонних справ не введе обмежень, курорт Вонсан-Калма буде завершено, і КНДР відновить видачу туристичних віз.

Кім Чен Ин

"Можна з упевненістю припустити, що деякі північнокорейські туристичні компанії пропонуватимуть спеціалізовані тури пляжами країни", — заявив він.

Курорт Кім Чен Ина

Водночас поїздки в Північну Корею пов'язані з чималою небезпекою, деяких туристів затримували.

Курорт Кім Чен Ина

Так, без дозволу Державного департаменту власникам американських паспортів заборонено їздити в Північну Корею.

Курорт Кім Чен Ина

Однак Джеймс Фіннерті з компанії Lupine Travel, яка пропонує тури Північною Кореєю з Великої Британії, каже, що відвідування держави-ізгоя — "не зовсім те, що уявляє собі більшість людей".

За його словами, у Вонсані становище спокійніше порівняно з Пхеньяном. Тут у туристів більше можливостей зустрітися з жителями країни.

Нагадаємо, що голова КНДР заплакав і закликав жінок народжувати більше.

Також повідомлялося, що в замаху на Кім Чен Ина планували залучити біохімічну зброю ЦРУ.