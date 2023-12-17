У КНДР улітку для туристів відкриють пляж поруч із маєтком Кім Чен Ина, — ЗМІ (фото)
За даними журналістів, Кім Чен Ин розраховує, що роботи на курорті у Вонсан-Калма вдасться завершити за кілька місяців. На західному узбережжі має з'явитися аквапарк, готелі й аеродром.
Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин розпорядився прискорити будівництво пляжного курорту, який зможуть відвідати туристи з інших країн. Про це повідомляє The Sun.
Згідно з планами голови північнокорейської держави, розкішний атракціон має бути готовим до курортного сезону наступного року, щоб привабити туристів і заробити на цьому. Через коронавірусну пандемію роботи над проєктом було зупинено менш ніж через три роки після початку.
Тепер же Кім Чен Ин розраховує, що роботи на курорті у Вонсан-Калма вдасться завершити за кілька місяців. На західному узбережжі має з'явитися аквапарк, готелі й аеродром.
Повідомляється, що приїхати сюди зможуть навіть закордонні туристи.
Експерт із Північної Кореї Майкл Медден повідомив, що за умови, що міністерство закордонних справ не введе обмежень, курорт Вонсан-Калма буде завершено, і КНДР відновить видачу туристичних віз.
"Можна з упевненістю припустити, що деякі північнокорейські туристичні компанії пропонуватимуть спеціалізовані тури пляжами країни", — заявив він.
Водночас поїздки в Північну Корею пов'язані з чималою небезпекою, деяких туристів затримували.
Так, без дозволу Державного департаменту власникам американських паспортів заборонено їздити в Північну Корею.
Однак Джеймс Фіннерті з компанії Lupine Travel, яка пропонує тури Північною Кореєю з Великої Британії, каже, що відвідування держави-ізгоя — "не зовсім те, що уявляє собі більшість людей".
За його словами, у Вонсані становище спокійніше порівняно з Пхеньяном. Тут у туристів більше можливостей зустрітися з жителями країни.
Нагадаємо, що голова КНДР заплакав і закликав жінок народжувати більше.
Також повідомлялося, що в замаху на Кім Чен Ина планували залучити біохімічну зброю ЦРУ.