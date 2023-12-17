В КНДР летом для туристов откроют пляж рядом с особняком Ким Чен Ына, — СМИ (фото)

По данным журналистов, Ким Чен Ын рассчитывает, что работы на курорте в Вонсан-Калма удастся завершить через несколько месяцев. На западном побережье должен появиться аквапарк, отели и аэродром.

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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын распорядился ускорить строительство пляжного курорта, который смогут посетить туристы из других стран. Об этом сообщает The Sun.

Согласно планам главы северокорейского государства, роскошный аттракцион должен быть готов к курортному сезону следующего года, чтобы привлечь туристов и заработать на этом. Из-за коронавирусной пандемии работы над проектом были остановлены менее чем через три года после начала.

Курорт Ким Чен Ына

Теперь же Ким Чен Ын рассчитывает, что работы на курорте в Вонсан-Калма удастся завершить через несколько месяцев. На западном побережье должен появиться аквапарк, отели и аэродромом.

Курорт Ким Чен Ына

Сообщается, что приехать сюда смогут даже туристы из зарубежных стран.

Эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден сообщил, что при условии, что министерство иностранных дел не введет ограничения, курорт Вонсан-Калма будет завершен и КНДР возобновит выдачу туристических виз.

Ким Чен Ын

"Можно с уверенностью предположить, что некоторые северокорейские туристические компании будут предлагать специализированные туры по пляжам страны", — заявил он.

Курорт Ким Чен Ына

Вместе с тем поездки в Северную Корею сопряжены с немалой опасностью, некоторых туристов задерживали.

Курорт Ким Чен Ына

Так, без разрешения Государственного департамента обладателям американских паспортов запрещено ездить в Северную Корею.

Курорт Ким Чен Ына

Однако Джеймс Финнерти из компании Lupine Travel, которая предлагает туры по Северной Корее из Великобритании, говорит, что посещение государства-изгоя — "не совсем то, что представляет себе большинство людей".

По его словам, в Вонсане положение спокойнее по сравнению с Пхеньяном. Здесь у туристов больше возможностей встретиться с жителями страны.

Напомним, что глава КНДР заплакал и призвал женщин рожать больше.

Также сообщалось, что в покушении на Ким Чен Ына планировали задействовать биохимическое оружие ЦРУ.