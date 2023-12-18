Стюардеса пояснила, чому під час перельоту не можна довго дивитися у вікно

Жінка дала важливу пораду усім тим, хто часто мандрує літаками й полюбляє купувати місця біля ілюмінатора.

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Колишня стюардеса Кайла розказала, чому під час авіаперельоту не варто довго дивитися у вікно. Важливою порадою жінка поділилася на своїй сторінці у TikTok, зібравши величезну кількість реакцій.

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Стюардеса розповіла, чого не варто робити в літаках і що потрібно брати із собою

"Ультрафіолетове випромінювання на такій висоті неймовірно сильне, тому я намазую сонцезахисний крем перед польотом та безпосередньо під час нього", – розповідає вона своїм глядачам.

Підписники Кайли були шоковані цим відкриттям й написали, що також будуть використовувати захисний крем, коли наступного разу сядуть у літаку біля вікна.

"О боже, мені це навіть на думку не спало!", "Так от, чому я постійно отримую загадкові сонячні опіки у подорожах", "Дякую, що повідомили нам, тепер я намажуся сонцезахисним кремом під час польоту в Японію", — діляться вони своїми думками у коментарях.

До речі, слова Кайлі підтверджують й лікарі.

Сертифікований косметичний дерматолог та хірург Денді Енгельман запевняє, що інтенсивність ультрафіолетового випромінювання (УФ) є значно вищою під час польоту і, як наслідок, збільшує ризик пошкодження шкіри мандрівника.

До того ж озон, який захищає нашу шкіру, поглинаючи ультрафіолетові промені, на більших висотах стає тоншим.

"Чим більша висота, тим більшу дозу радіації ви отримаєте. Будь-який вплив ультрафіолетових променів може призвести до пошкодження шкіри", – каже він у коментарі виданню New York Post.

Наукове дослідження 2015 року показало, що пілоти, які пролітають 56 хвилин на висоті понад 9 км, зазнають такого ж впливу ультрафіолетового випромінювання, як і під час 20-хвилинного перебування у солярії. Крім того, вченими доведено, що ймовірність розвитку меланоми у пілотів та членів екіпажу є вдвічі вищою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому стюардеси під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією.

Крім того, стюардеси розповіли про секрети своєї професії.