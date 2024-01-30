"Усі заслуговують на другий шанс": жінка почала свій бізнес перебуваючи у в'язниці (фото)

Емілі О'Браєн потрапила в неприємну життєву ситуацію, але змогла впоратися з усіма труднощами. Після тюремного ув'язнення жінка допомагає іншим, хто потрапив у біду.

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Емілі О'Браєн з Канади була засуджена за контрабанду наркотиків і відбувала чотирирічний термін у в'язниці Гамільтона у віці 26 років. За цей час їй спала на думку ідея нового бізнесу. Про це пише Daily Star.

Потрапивши за ґрати, жінка вирішила довести, що кожен заслуговує на другий шанс. Нещодавно вона розповіла про те, як змінила своє життя, перебуваючи під ув'язненням.

У 2013 році, у віці 23 років, Емілі відкрила свою першу компанію в соціальних мережах, наймаючи квартиру в Ліберті-Віллідж (Торонто). Дівчина швидко знайшла клієнтів і побудувала успішний бізнес. Однак її особисте життя було порушене сімейними проблемами та залежністю від алкоголю як механізму подолання. Іноді вона вживала наркотики.

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Емілі затримали за контрабанду наркотиків Фото: Instagram

На тлі цих труднощів Емілі познайомилася з хлопцем, який спочатку здавався стабільним і доброзичливим. Однак його наміри набули згубного характеру, коли він запропонував перевезти наркотики через кордон під час поїздки до Сент-Люсії. Емілі погодилася, не до кінця розуміючи всю серйозність ситуації.

"У перші два дні поїздки ми весело каталися на водних мотоциклах на курорті. Однак на третій ранок він відвіз мене тихою дорогою до застарілого готелю. Незабаром з'ясувалося, що він використав мою фотографію в паспорті, щоб повідомити наркодилерам, що ми кур'єри. Жінка в пансіоні передала нам чотири кілограми кокаїну. В аеропорту я сховала кілограм у задній частині своїх велосипедних шортів, а ще один нещільно пристебнула спереду. Виглядало це так, ніби я приховала коробку серветок. Він запевняв мене, що все буде гаразд, і співробітники правоохоронних органів нічого не запідозрять", — розповідала вона.

Після приземлення в Канаді, коли Емілі проходила митницю і збирала речі, до неї підійшов співробітник імміграційної служби. Був призначений фізичний огляд, супроводжуваний питанням про перевезення наркотиків. Серце Емілі почало шалено битися і вона зізналася, що у неї був кокаїн.

Емілі була умовно-достроково звільнена, що дало їй можливість знайти роботу Фото: Instagram

Дівчина провела у в'язниці вихідні, після чого батьки внесли заставу і забрали її до себе додому. Після двох з половиною років домашнього арешту в січні 2018 року нарешті відбулося слухання справи Емілі. Діючи за порадою адвоката, вона визнала свою провину і була засуджена до чотирьох років з можливістю умовно-дострокового звільнення.

Емілі перебувала у в'язниці середнього режиму в Гамільтоні. За її словами, серед жінок-ув'язнених були кухарки, художниці та матері, кожна з яких готувалася до труднощів життя після в'язниці.

"Ми були обмежені тим, що витрачали свої 36 доларів щотижня на продукти, перелічені в канадському довіднику харчів, об'єднували ресурси для створення спільних страв і іноді балували себе. Попкорн став улюбленими ласощами натовпу", — пояснює Емілі.

Одного разу дівчина поекспериментувала з приправами, використовуючи єдині доступні варіанти: лимонний перець і кріп. Результат виявився "чудовим", і в неї народилася ідея — почати бізнес із виробництва попкорну.

Зараз Емілі допомагає іншим жінкам Фото: Instagram

У грудні 2018 року Емілі була умовно-достроково звільнена, що дало їй змогу знайти роботу і пересуватися Гамільтоном, поки вона дотримувалася вимог свого офіцера з умовно-дострокового звільнення. Дівчина знайшла роботу в тренажерному залі, використовуючи свій заробіток, щоб відновити своє життя і накопичити гроші для свого бізнесу. У 2020 році вона відкрила компанію Comeback Snacks, що виробляє попкорн, метою якої є боротьба з тавром в'язниці шляхом працевлаштування колишніх ув'язнених і відстоювання справедливого ставлення до них у суспільстві після відбуття покарання.

Емілі просувала свою ідею через вебсайт і соціальні мережі, а зухвалий слоган на пакуванні — "Попкорн настільки гарний, що це злочинно" — допоміг розповісти їй свою історію. Незабаром її продукцією зацікавилися інші підприємства, як-от виноробні та бари, що призвело до зростання. Зараз у компанії працюють п'ятеро людей, кожен з яких відбував покарання у в'язниці. Comeback Snacks продаються у 800 точках по всій Канаді та США.

"Відсоток від продажів надходить до Товариства Елізабет Фрай, яке надає послуги жінкам, що проходять через суд, ув'язнення та реінтеграцію. Я відсиділа у в'язниці, і моя місія полягає в тому, щоб змінити погляди на реабілітацію. Усі заслуговують на другий шанс", — додала вона.

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