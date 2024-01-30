"Все заслуживают второй шанс": женщина начала свой бизнес находясь в тюрьме (фото)

Эмили О'Брайен попала в неприятную жизненную ситуацию, но смогла справиться со всеми трудностями. После тюремного заключения женщина помогает другим, попавшим в беду.

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Эмили О'Брайен из Канады была осуждена за контрабанду наркотиков и отбывала четырехлетний срок в тюрьме Гамильтона в возрасте 26 лет. За это время ей пришла в голову идея нового бизнеса. Об этом пишет Daily Star.

Попав за решетку, женщина решила доказать, что каждый заслуживает второго шанса. Недавно она рассказала о том, как изменила свою жизнь, находясь под заключением.

В 2013 году, в возрасте 23 лет, Эмили открыла свою первую компанию в социальных сетях, снимая квартиру в Либерти-Виллидж (Торонто). Девушка быстро нашла клиентов и построила успешный бизнес. Однако ее личная жизнь была нарушена семейными проблемами и растущей зависимостью от алкоголя в качестве механизма преодоления. Иногда она принимала наркотики.

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Эмили задержали за контрабанду наркотиков Фото: Instagram

На фоне этих трудностей Эмили познакомилась с парнем, который поначалу казался стабильным и благожелательным. Однако его намерения приняли мрачный оборот, когда он предложил перевезти наркотики через границу во время поездки в Сент-Люсию. Эмили согласилась, не до конца понимая всю серьезность ситуации.

"В первые два дня поездки мы весело катались на водных мотоциклах на курорте. Однако на третье утро он отвез меня по тихой дороге в обветшалую гостиницу. Вскоре выяснилось, что он использовал мою фотографию в паспорте, чтобы сообщить наркодилерам, что мы курьеры. Женщина в пансионе передала нам четыре килограмма кокаина. В аэропорту я спрятала килограмм в задней части своих велосипедных шорт, а еще один неплотно пристегнула спереди. Выглядело это так, будто я припрятала коробку салфеток. Он уверял меня, что все будет в порядке, и сотрудники правоохранительных органов ничего не заподозрят", — рассказывала она.

После приземления в Канаде, когда Эмили проходила таможню и собирала вещи, к ней подошел сотрудник иммиграционной службы. Был назначен физический досмотр, сопровождаемый вопросом о перевозе наркотиков. Сердце Эмили начало бешено стучать и она призналась, что у нее был кокаин.

Эмили была условно-досрочно освобождена, что дало ей возможность найти работу Фото: Instagram

Девушка провела в тюрьме выходные после чего родители внесли залог и забрали ее к себе домой. После двух с половиной лет домашнего ареста в январе 2018 года наконец-то состоялось слушание дела Эмили. Действуя по совету адвоката, она признала свою вину и была приговорена к четырем годам с возможностью условно-досрочного освобождения.

Эмили находилась в тюрьме среднего режима в Гамильтоне. По ее словах среди женщин-заключенных были повара, художники и матери, каждая из которых готовилась к трудностям жизни после тюрьмы.

"Мы были ограничены тем, что тратили свои 36 долларов еженедельно на продукты, перечисленные в канадском справочнике продуктов питания, объединяли ресурсы для создания общих блюд и иногда баловали себя. Попкорн стал любимым лакомством толпы", — объясняет Эмили.

Однажды девушка поэкспериментировала с приправами, используя единственные доступные варианты: лимонный перец и укроп. Результат оказался "восхитительным", и у нее родилась идея — начать бизнес по производству попкорна.

Сейчас Эмили помогает другим женщинам Фото: Instagram

В декабре 2018 года Эмили была условно-досрочно освобождена, что дало ей возможность найти работу и передвигаться по Гамильтону, пока она соблюдала требования своего офицера по условно-досрочному освобождению. Девушка нашла работу в тренажерном зале, используя свой заработок, чтобы восстановить свою жизнь и накопить деньги для своего бизнеса. В 2020 году она открыла компанию Comeback Snacks, производящую попкорн, целью которой является борьба с клеймом тюрьмы путем трудоустройства бывших заключенных и отстаивания справедливого отношения к ним в обществе после отбытия наказания.

Эмили продвигала свою идею через веб-сайт и социальные сети, а дерзкий слоган на упаковке — "Попкорн настолько хорош, что это преступно" — помог рассказать ей свою историю. Вскоре ее продукцией заинтересовались другие предприятия, такие как винодельни и бары, что привело к росту. Сейчас в компании работают пять человек, каждый из которых отбывал наказание в тюрьме. Comeback Snacks продаются в 800 точках по всей Канаде и США.

"Процент от продаж поступает в Общество Элизабет Фрай, которое оказывает услуги женщинам, проходящим через суд, заключение и реинтеграцию. Я отсидела в тюрьме, и моя миссия заключается в том, чтобы изменить взгляды на реабилитацию. Все заслуживают второй шанс", — добавила она.

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