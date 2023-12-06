Вечеринка "удалась": женщина сбила машиной своего парня после его фото с другой девушкой

Элис Вуд обвиняют в убийстве Райана Уотсона, с которым она была в отношениях. Обвинение утверждает, что девушка сбила парня своим Ford Fiesta и проехала с ним 158 метров.

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В Великобритании женщина сбила бойфренда после того, как он за несколько часов до этого сфотографировался с другой женщиной на вечеринке. Об этом пишет Daily Star.

23- летняя Элис Вуд обвиняется в убийстве своего 24-летнее парня Райана Уотсона, которого, как утверждает суд, она сбила после того, как заметила его в компании незнакомой девушки на благотворительной вечеринке.

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Этот инцидент случился недалеко от их дома в Род-Хите, в прошлом году. Во вторник, 5 декабря, Честерский королевский суд выслушал гостей вечеринки, которые были с парой ранее в тот вечер.

Парень и девушка были на вечеринке по случаю 60-летия одного из участников благотворительной организации Headway, занимающейся лечением черепно-мозговых травм, где мистер Уотсон работал сотрудником службы поддержки. Тиффани Ферридей, которая посетила торжество вместе с мамой, сидела за одним столиком с парой. Она описала Уотсона, с которым встречалась несколько раз до этого, как очень счастливого и веселого парня.

"Райан был украшением за нашим столом. Он танцевал со всеми нами, вовлекал всех. Элис, кажется, не была вовлечена", — рассказала она во время заседания.

24 летний Райан Уотсон Фото: The Sun

Мисс Ферридей подтвердила суду, что они с мистером Уотсоном "сдружились", и отметила, что его девушка практически не принимал участия в разговоре. Она сказала, что в какой-то момент Элис сказала своему парню не налегать на напитки. Также свидетельница сказала, что большую часть ночи ей казалось, что девушка Уотсона пристально смотрит на нее.

Суд услышал, что мисс Ферридей покинула вечеринку раньше Райана и Элис, но вскоре после 23:00 получила три пропущенных звонка с аккаунта в Instagram под названием Ry, который, как она позже узнала, был аккаунтом мистера Уотсона. Свидетельница, которая во время дачи показаний разразилась слезами, сказала, что пыталась перезвонить, но ей не ответили.

23-летняя Элис Вуд Фото: Facebook

Другая свидетельница, Ребекка Каллистер, которая живет рядом, рассказала суду, что ее разбудил звук металлического хруста примерно в 23:30 вечера, а когда она выглянула в окно, то увидела мужчину, спорившего с кем-то в машине. По ее словам, она видела, как авто начало двигаться вперед по направлению к парню.

"Это выглядело так, будто было сделано для того, чтобы запугать его", — добавила она.

Обвинение утверждает, что Вуд "вышла из себя" и убила мистера Уотсона, сбив его своим Ford Fiesta и проехав 158 метров с ним. Она отрицает убийство, и судебный процесс продолжается.

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