"Вона була в агонії": всередині сміттєвоза водій знайшов живу жінку (фото, відео)

Постраждалу у важкому стані доправили у госпіталь Елліота. Лікарі кажуть, що вона отримала некритичні травми і невдовзі має повністю оговтатись.

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Пожежники американського Нью-Гемпшира врятували жінку, яка застрягла всередині сміттєвоза. Те, що вона вижила, можна назвати справжнім дивом. Про це повідомляє телеканал Wmur-TV.

Водій сміттєвоза помітив жінку за допомогою камери всередині машини уже після того, як відходи чотири рази спресувало. Він відразу зателефонував 911.

За словами начальника пожежної частини Манчестера Раяна Кешина, потерпіла могла стояти та розмовляти, але не відповідала на запитання його колег, які спілкувалися з нею через бічну панель сміттєвоза.

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"Я ніколи такого не бачив", — додав Кешина.

Щоб визволити постраждалу, рятувальники проникли всередину машини через дах і за допомогою крана та кошика витягли її звідти. Для проведення операції їм знадобилося майже 30 хвилин.

"Було чутно тільки крик. Вона була в агонії", — згадує очевидиця Аманда Чзовіц.

Постраждалу у важкому стані доправили у госпіталь Елліота. Лікарі кажуть, що вона отримала некритичні травми й невдовзі має повністю оговтатись.

Рятувальна операція у Нью-Гемпширі Фото: WMUR-TV Рятувальна операція у Нью-Гемпширі Фото: WMUR-TV

За версією пожежників, жінка потрапила в сміттєвоз випадково — її викинули зі смітника у вантажівку на Біч-Хілл-драйв.

"Це тривожно, бо здається, що подібне просто не може бути правдою, Але зараз важкі часи, люди наважуються на різні вчинки. Це, безумовно, один із тих випадків, про які варто написати в книжках", — прокоментував начальник батальйону Боб Бодо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 27-річного Метью Реума з Індіани, який потрапив у пастку внаслідок аварії й упродовж шести днів не міг вибратися з машини та покликати когось на допомогу. Знесиленого водія знайшли місцеві рибалки, які шукали місцину, де можна було б закинути вудочки. На щастя, американцю дивом вдалося вижити.

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