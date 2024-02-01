Ніхто не помічав: директора школи звільнили за незвичайну "крадіжку" кави

Чоловік нібито налив велику каву вартістю 180 єн (46 грн) у чашку, призначену для звичайної кави вартістю 110 єн (28 гривень). Подібний випадок повторився 7 разів.

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У Японії директор однієї зі шкіл з'ясував, що ніхто в місцевому магазині не помічає, якщо хтось наповнює чашку кави звичайного розміру тією кількістю, що зазвичай входить у велику. Про це пише Metro з посиланням на місцевий японський портал новин.

Чоловік, ім'я якого не називається, вирішив скористатися цим. Всього один раз на місяць протягом семи місяців, він щоразу доливав собі гарячий напій.

За даними новинного сайту Yomiuri, директора муніципальної середньої школи Takasago Municipal Shoyo Junior High School у місті Такасаго, розташованому за 30 миль на захід від Кобе, направили в місцеву поліцію в грудні минулого року. На нього було подано заяву за підозрою в крадіжці після того, як він нібито налив велику каву вартістю 180 єн (46 грн) у чашку, призначену для звичайної кави вартістю 110 єн (28 гривень).

У підсумку місцеве відділення прокуратури району Кобе вирішило відмовитися від судового переслідування. Але на цьому страждання вчителя не закінчилися.

31 січня Рада з освіти префектури Хего вивела його на чисту воду за витівки з кавовими автоматами, після чого його звільнили за дисциплінарним стягненням. Чоловік зізнався, що в період з червня по грудень 2023 року в семи випадках наливав більше, ніж оплачував.

"Першого разу я налив каву помилково, але персонал мені нічого не сказав, і я зробив це, тому що міг отримати напої за нижчою ціною", — пояснив він комісії:

Раніше Фокус повідомляв, що вчителька стягує зі своїх учнів "орендну плату" за парти й стільці. Шелбі Латтимор придумала оригінальний спосіб навчання фінансової грамотності, завдяки якому вона стала справжньою знаменитістю в соціальних мережах.

Також стало відомо, що жінка кинула свою дитину в коробці з-під взуття. У короткому листі біологічна мати новонародженого пояснювала, що не в змозі належним чином піклуватися про нього.