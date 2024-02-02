З будинком щось не так: зграя кажанів вижила сім'ю з нового житла (фото, відео)

Моніка та Ісая Грант і двоє їхніх маленьких дітей зараз живуть у сусідів. Вони зробили щеплення від сказу і намагаються зібрати гроші на оплату переїзду.

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Сім'я з Джорджії (США) розповіла, що їм довелося покинути своє нове житло після того, як у ньому оселилася ціла зграя кажанів. Про це пише WSB-TV.

Моніка та Ісая Грант переїхали з Чикаго до орендованого будинку в іншому штаті менш як рік тому, а першого кажана сім'я зустріла 18 січня.

"Ми подумали: у Савані (новому місті) багато кажанів, тож усе гаразд. Нічого страшного", — розповіла Моніка Грант.

Кажани були навіть на полицях із книжками Фото: Savannah Morning News

За її словами, в наступні дні відбулося ще кілька зіткнень з кажанами і незабаром сім'я виявила, що будинок заповнений цими тваринами.

"Ніхто не очікує такого, я ніколи не бачила кажанів, хіба що в зоопарку. І ще один потрапив у вентиляцію, і тоді ми зрозуміли, що з мене досить. Я більше не можу, з цим будинком щось не так", — розповіла американка в інтерв'ю телеканалу WTOC-TV.

Грант зазначила, що дезінсектори, які оглядали її житло, сказали їй, що ситуація "гірша, ніж будь-коли". Сімейна пара і двоє їхніх дітей, 2 і 8 місяців, зараз живуть у сусідів і зробили щеплення від сказу за рекомендацією Прибережного округу охорони здоров'я. Вони намагаються зібрати гроші на оплату переїзду.

Міська влада Саванни виписала припис про порушення правил і прикріпила його до ділянки. Прессекретар міста повідомив, що співробітники правоохоронних органів працюють разом із домовласником, щоб спробувати вирішити проблему з кажанами.

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