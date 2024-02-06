Дочка роками надсилала повідомлення на номер покійного батька й одного дня отримала відповідь

Після того, як дівчина поділилась цією історією в соціальних мережах, її допис став вірусним, зібравши величезну кількість вподобайок та коментарів.

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Дівчина на ім'я Кеті несподівано отримала відповідь з номера свого покійного батька. Деталями цієї неймовірної історії вона поділилась на одному з форумів на соціальній платформі Reddit.

Батько авторки допису помер у 2020 році, але вона продовжувала періодично надсилати йому повідомлення, аби полегшити свій сум.

Одного разу після важкого дня дівчина написала: "Я сумую за тобою щодня". І раптом отримала відповідь з двома знаками питання. З'ясувалося, що мобільний оператор ухвалив рішення передати номер померлого чоловіка іншому абоненту.

Кеті роками надсилала повідомлення на номер покійного батька й одного дня отримала відповідь Фото: Reddit

Коли Кеті розібралась у цій ситуації, то попросила вибачення перед незнайомцем. Той, своєю чергою, вирішив її підтримати й надіслав фотографію свого чорно кота – Щасливчика.

"Хочеш побачити, як моє кошеня дуріє?" – запитав він.

Дивовижно, але ця кличка домашнього улюбленця мала особливе значення для сім'ї Кеті, адже у дитинстві тато купив їй цуценя, яке вона також назвала Щасливчиком.

Після того, як Кеті поділилась цією історією в соціальних мережах, її допис став вірусним, зібравши величезну кількість вподобайок та коментарів. Дехто також відверто розповів про свої втрати.

"Ми ще довго тримали мобільний номер батька активним після його смерті у 2011 році. Я хотіла чути його голос на вихідній голосовій пошті, і так само залишала повідомлення в нікуди, коли відчувала себе дуже вразливою і розбитою. Співчуваю, мої думки з вами"

"Я втратив батька 13 років тому. Маю касетний запис, на якому він читає книгу. Прослуховую це час від часу, коли мені його дуже не вистачає. Це ті дрібниці, якими ми дорожили у той момент"

"Знаки є скрізь, і ти щойно отримала один від свого батька"

"Я сам батько. Це викликало у мене сльозу на очах"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відому індійську акторку та модель Боллівуду Пунам Панді, яка опинилася в епіцентрі скандалу після того, як на її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення, що вона померла від раку шийки матки. Проте незабаром з'ясувалося, що це повідомлення було повністю вигаданим. Зірка Боллівуду врешті вибачились за скоєне й пояснила мотив свого несподіваного вчинку.