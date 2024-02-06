Дочь годами отправляла сообщения на номер покойного отца и однажды получила ответ

После того как девушка поделилась этой историей в социальных сетях, ее пост стал вирусным, собрав огромное количество лайков и комментариев.

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Девушка по имени Кэти неожиданно получила ответ с номера своего покойного отца. Деталями этой невероятной истории она поделилась на одном из форумов в социальной платформе Reddit.

Отец автора поста умер в 2020 году, но она продолжала периодически отправлять ему сообщения, чтобы облегчить свою боль.

Однажды после тяжелого дня девушка написала: "Я скучаю по тебе каждый день". И вдруг получила ответ с двумя вопросительными знаками. Выяснилось, что мобильный оператор принял решение передать номер умершего мужчины другому абоненту.

Кэти годами отправляла сообщения на номер покойного отца и однажды получила ответ Фото: Reddit

Кэти разобралась в этой ситуации и попросила прощения перед незнакомцем. Тот, в свою очередь, решил ее поддержать и прислал фотографию своего черного кота — Счастливчика.

"Хочешь увидеть, как мой котенок играет?" — спросил он.

Удивительно, но эта кличка домашнего любимца имела особое значение для семьи Кэти, ведь в детстве папа купил ей щенка, которого она также назвала Счастливчиком.

После того как Кэти поделилась этой историей в социальных сетях, ее сообщение стало вирусным, собрав огромное количество лайков и комментариев. Юзеры также откровенно рассказали о своих потерях.

"Мы еще долго держали мобильный номер отца активным после его смерти в 2011 году. Я хотела слышать его голос на исходящей голосовой почте, и так же оставляла сообщения в никуда, когда чувствовала себя очень уязвимой и разбитой. Сочувствую, мои мысли с вами"

"Я потерял отца 13 лет назад. У меня есть кассетная запись, на которой он читает книгу. Прослушиваю это время от времени, когда мне его очень не хватает. Это те мелочи, которыми мы дорожили в тот момент"

"Знаки есть везде, и ты только что получила один от своего отца"

"Я сам отец. Это вызвало у меня слезу на глазах"

Напомним, ранее Фокус писал об известной индийской актрисе и модели Болливуда Пунам Панди, которая оказалась в эпицентре скандала после того, как на ее странице в Instagram появилось сообщение, что она умерла от рака шейки матки. Однако вскоре выяснилось, что это сообщение было полностью вымышленным. Звезда Болливуда в конце концов извинились за содеянное и объяснила мотив своего неожиданного поступка.