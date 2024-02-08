Залишив дружину в "економі": чоловік забронював квитки бізнес-класу тільки для себе та дітей

Сім'я збиралася вирушити у відпустку, але радісний настрій був затьмарений, коли жінка виявила, що її чоловік таємно забронював для них різні квитки.

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Чоловіка назвали "дріб'язковим" і "злісним" після того, як він забронював дружині місце в економ-класі в літаку для поїздки на Таїті, поки вона приймала душ, але водночас оплатив собі та їхнім дітям квитки в бізнес-клас. Про це пише The Mirror.

Одна жінка була вражена тим, що її чоловік забронював преміум місце для себе та їхніх дітей 13 і 15 років, а для неї — місце в бюджетному класі. Таким чином, поки її сім'я насолоджуватиметься розкішним відпочинком, високоякісною їжею, додатковим простором для ніг і багатьом іншим, — вона залишиться осторонь.

Сім'я планувала вирушити на Таїті, щоб відпочити, але святкове хвилювання було зіпсовано, коли мама двох дітей зрозуміла, що чоловік потайки забронював їм різні квитки.

"Ми з дружиною, якій за 40, плануємо цього літа поїхати з дітьми на Таїті. Моя дружина трохи більш розбірлива у витраті грошей — я маю на увазі, якщо вона купила щось, а потім дізналася, що на це є купон, вона повертає це і купує знову, щоб застосувати купон. Вона також схильна чіплятися до мене з приводу деяких речей, які я купую. У нас спільний рахунок і два роздільних, хоча я і сам непогано заробляю. Учора я купував квитки на літак. Моя дружина могла б продешевити, але вона приймала душ і знала, що я купую квитки. Таїті — це 8-9 годин, і я хочу, щоб мені було комфортно. Моя дружина наполягала на преміум-економ, тому я купив їй його, а дітям і мені — квитки в бізнес-клас, щоб усі були задоволені", — поділився своєю історією чоловік на популярному форумі Reddit.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Однак після того, як чоловік розповів своїй партнерці, що відпустка вже заброньована, новину сприйняли не із захопленням.

"Вона абсолютно зла на мене за те, що я змусив її сидіти далеко від нас, але я не розумію її невдоволення, адже вона все одно хотіла б отримати преміальне місце економ-класу. Вона наполягала на тому, щоб я купив їй квиток у той самий салон, і відтоді я отримав тільки проблеми".

Багато користувачів форуму поспішили поділитися своєю думкою з приводу ситуації, що склалася:

"Він просто ухвалив рішення посадити її одну на заднє сидіння літака, тому що вона приймала душ, коли він купував квитки";

"Тобто ви не могли почекати 20 хвилин, поки ваша дружина прийме душ, пояснити ситуацію і дати їй можливість вибрати, чи хоче вона бути відокремленою від решти членів сім'ї? З вашого боку це просто ницість, і що ще гірше — ви втягуєте у свої суперечки дітей";

"Здоровий глузд підказує, що ваша дружина захоче сидіти разом із сім'єю. Ви спеціально забронювали дружині дешевше місце, щоб дати їй урок";

"Це створить величезну напругу на всю поїздку і цілком може зіпсувати її".

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