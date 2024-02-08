Оставил жену в "экономе": мужчина забронировал билеты бизнес-класса только для себя и детей

Семья собиралась отправиться в отпуск, но радостное настроение было омрачено, когда женщина обнаружила, что ее муж тайно забронировал для них разные билеты.

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Мужчину назвали "мелочным" и "злобным" после того, как он забронировал жене место в эконом-классе в самолете для поездки на Таити, пока она принимала душ, но при этом оплатил себе и их детям билеты в бизнес-класс. Об этом пишет The Mirror.

Одна женщина была потрясена тем, что ее муж забронировал премиум-место для себя и их детей 13 и 15 лет, а для нее — место в бюджетном классе. Таким образом, пока ее семья будет наслаждаться роскошным отдыхом, высококачественной едой, дополнительным пространством для ног и многим другим, — она останется в стороне.

Семья планировала отправиться на Таити, чтобы отдохнуть, но праздничное волнение было испорчено, когда мама двух детей поняла, что муж тайком забронировал им разные билеты.

"Мы с женой, которой за 40, планируем этим летом поехать с детьми на Таити. Моя жена немного более разборчива в трате денег — я имею в виду, если она купила что-то, а потом узнала, что на это есть купон, она возвращает это и покупает снова, чтобы применить купон. Она также склонна придираться ко мне по поводу некоторых вещей, которые я покупаю. У нас общий счет и два раздельных, хотя я и сам неплохо зарабатываю. Вчера я покупал билеты на самолет. Моя жена могла бы продешевить, но она принимала душ и знала, что я покупаю билеты. "Таити" — это 8-9 часов, и я хочу, чтобы мне было комфортно. Моя жена настаивала на премиум-экономе, поэтому я купил ей его, а детям и мне — билеты в бизнес-класс, чтобы все были довольны", — поделился своей историей мужчина на популярном форуме Reddit.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Однако после того как мужчина рассказал своей партнерше, что отпуск уже забронирован, новость была воспринята не с восторгом.

"Она абсолютно зла на меня за то, что я заставил ее сидеть вдали от нас, но я не понимаю ее недовольства, ведь она все равно хотела бы получить премиальное место эконом-класса. Она настаивала на том, чтобы я купил ей билет в тот же салон, и с тех пор я получил только проблемы".

Многие пользователи форума поспешили поделиться своим мнением по поводу сложившейся ситуации:

"Он просто принял решение посадить ее одну на заднее сиденье самолета, потому что она принимала душ, когда он покупал билеты";

"То есть вы не могли подождать 20 минут, пока ваша жена примет душ, объяснить ситуацию и дать ей возможность выбрать, хочет ли она быть отделена от остальных членов семьи? С вашей стороны это просто низость, и что еще хуже — вы вовлекаете в свои споры детей";

"Здравый смысл подсказывает, что ваша жена захочет сидеть вместе с семьей. Вы специально забронировали жене более дешевое место, чтобы преподать ей урок";

"Это создаст огромное напряжение на всю поездку и вполне может испортить ее".

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