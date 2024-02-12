"Місто-привид" занепадає через 25 років після грандіозного відкриття (фото)

Колись це містечко відвідували покупці з усієї Шотландії, яких приваблювала можливість придбати брендові товари за зниженими цінами.

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Містечко Five Sisters Freeport Shopping Village, розташоване між Единбургом і Глазго, колись був жвавим центром з більш ніж 40 магазинами й найкращим місцем для купівлі дизайнерського одягу. Однак за останні 20 років він перетворився на "місто-привид". Про це пише видання The Mirror.

Колись це містечко було доступним для всіх й відкритим сім днів на тиждень. Його відвідували покупці з усієї Шотландії, яких приваблювала можливість придбати брендові товари за зниженими цінами. Зокрема, тут були представлені такі великі бренди, як Versace, DKNY, Calvin Klein, Rockport і Levis.

Фішкою Five Sisters Freeport Shopping Village став розважальний комплекс Leisureland з безліччю розваг для дітей, включно з м'якими атракціонами та картингом. Після урочистого відкриття у керівництва закладу були великі плани щодо розширення. Вони навіть подали заявку до Ради західного Лотіана на модернізацію за 18 мільйонів фунтів стерлінгів, яка включала облаштування лижних трас, спусків для санок, сноубордів, а також дитячу зимову країну чудес.

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Однак ці плани так і не реалізували через відкриття дизайнерського аутлета Livingston у 2000 році, що призвело до масового відтоку покупців і орендарів із магазину Freeport. Колись популярна локація так занепала, що у 2015 році режисери з BBC приїжджали сюди для зйомок дитячого шоу про зомбі.

Голова ради директорів Freeport Шон Коллідж зізнався, що новий магазин став їхнім крахом.

"Коли 1996 року відкрився цей магазин, він був зданий на 100 відсотків і проіснував чотири чудових роки. Потім роздрібна торгівля в Шотландії стала вкрай конкурентною", – заявив він.

Наразі Five Sisters Freeport Shopping Village залишається занедбаним і нагадує про невдалий проєкт, який колись мав стати процвітаючим центром торгівлі та розваг.

Наразі Five Sisters Freeport Shopping Village залишається занедбаним і нагадує про невдалий проєкт, який колись мав стати процвітаючим центром торгівлі та розваг. Фото: Edinburgh Live

Втім, останнім часом з'явились проблиски надії на можливе відродження. У 2020 році група інвесторів придбала комплекс і оголосила про плани щодо його перепланування та оновлення.

Нові власники планують перетворити Freeport на сучасну торговельну і розважальну локацію із магазинами, ресторанами, кінотеатром і фітнес-центром. Якщо ці плани буде реалізовано, британське містечко може знову стати жвавим центром, що приваблює покупців з усієї Шотландії.

Колись це містечко було доступним для всіх й відкритим сім днів на тиждень. Його відвідували покупці з усієї Шотландії, яких приваблювала можливість придбати брендові товари за зниженими цінами. Фото: Edinburgh Live Колись це містечко було доступним для всіх й відкритим сім днів на тиждень. Його відвідували покупці з усієї Шотландії, яких приваблювала можливість придбати брендові товари за зниженими цінами. Фото: Edinburgh Live

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Форест-сіті в Джохор-Бару в Малайзії, у який вклали понад 100 млрд доларів, стоїть пусткою. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою".

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".