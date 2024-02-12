Вивозили фурами: злодії вкрали 133 тонни курятини, щоб купити ноутбуки та телевізори (фото)

М'ясо мало бути розподілено між громадянами відповідно до системи продовольчої книги, запровадженої понад 60 років тому після революції Фіделя Кастро.

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Тридцятьом людям висунули звинувачення після крадіжки 133 тонн курятини та її продажу на Кубі на тлі економічних потрясінь і нестачі продовольства в країні. Про це пише Sky News.

Передбачається, що злодії продали м'ясо, щоб купити ноутбуки й телевізори.

133 тонни курятини було викрадено внаслідок великого пограбування на Кубі. М'ясо мало бути розподілено між громадянами відповідно до системи продовольчих пайків, яка забезпечує субсидоване харчування і є невід'ємною частиною повсякденного життя людей на острові.

Злодії вивезли м'ясо птиці, що зберігалося в 1660 коробках, з державного підприємства в столиці Гавані, а на отримані від продажу гроші купили холодильники, телевізори, кондиціонери та ноутбуки. Курятина мала бути розподілена між громадянами відповідно до системи продовольчої книги, запровадженої понад 60 років тому після революції Фіделя Кастро.

З території складу курку вивозили вантажівками Фото: Metro

Вкрадена сума була еквівалентна місячному раціону курятини для середньої провінції за нинішніми розцінками, сказав представник державної продовольчої компанії COPMAR. Серед обвинувачених — ІТ-працівники та начальники змін на заводі, а також охоронці та сторонні особи, які не мають прямого стосунку до компанії. У разі визнання провини підозрюваним загрожує до 20 років позбавлення волі.

Влада не повідомила, коли саме сталася крадіжка, але, найімовірніше, це трапилося між північчю і другою годиною ночі, коли в сховищі було виявлено зміни температури. З території складу курку вивозили вантажівками.

Куба імпортує більшу частину споживаних продуктів харчування і палива, але доходи від них впали після пандемії COVID-19, що посилюється стагнацією туризму, який колись був головною опорою економіки країни. Уряд продовжує нормувати основний кошик товарів, включно з рисом, бобами, цукром і білками, як-от свинина, курка, яловичина і риба. Після закінчення пандемії злочинність зросла, хоча повідомлення про великі крадіжки, подібні до цієї, як і раніше, рідкість для Карибського острова.

Раніше Фокус повідомляв, що радіостанція припинила мовлення після крадіжки 61-метрової вишки. Менеджер станції розповів, що злодії обікрали також сусідню будівлю, забравши все обладнання. Він подав заяву в поліцію, але інформації, необхідної для проведення повноцінного розслідування, не вистачає.

Також стало відомо, що жінка ледь не вбила чоловіка після того, як він отримав лист від колишньої подруги. Берта Ялтер залишила на тілі чоловіка кілька великих синців і відкритих рваних ран, а також відкриті кровоточиві сліди укусів. Зміст послання не розголошується.