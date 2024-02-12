Вывозили фурами: воры украли 133 тонны курятины, чтобы купить ноутбуки и телевизоры (фото)

Мясо должно было быть распределено между гражданами в соответствии с системой продовольственной книги, введенной более 60 лет назад после революции Фиделя Кастро.

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Тридцати людям были предъявлены обвинения после кражи 133 тонн курятины и ее продажи на Кубе на фоне экономических потрясений и нехватки продовольствия в стране. Об этом пишет Sky News.

Предполагается, что воры продали мясо, чтобы купить ноутбуки и телевизоры.

133 тонны курятины были похищены в результате крупного ограбления на Кубе. Мясо должно было быть распределено между гражданами в соответствии с системой продовольственных пайков, которая обеспечивает субсидированное питание и является неотъемлемой частью повседневной жизни людей на острове.

Воры вывезли мясо птицы, хранившееся в 1660 коробках, с государственного предприятия в столице Гаване, а на вырученные от продажи деньги купили холодильники, телевизоры, кондиционеры и ноутбуки. Курятина должна была быть распределена между гражданами в соответствии с системой продовольственной книги, введенной более 60 лет назад после революции Фиделя Кастро.

С территории склада курицу вывозили грузовиками Фото: Metro

Украденная сумма была эквивалентна месячному рациону курятины для средней провинции по нынешним расценкам, сказал представитель государственной продовольственной компании COPMAR. Среди обвиняемых — ИТ-работники и начальники смен на заводе, а также охранники и посторонние лица, не имеющие прямого отношения к компании. В случае признания вины подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Власти не сообщили, когда именно произошла кража, но, скорее всего, это случилось между полуночью и двумя часами ночи, когда в хранилище были обнаружены изменения температуры. С территории склада курицу вывозили грузовиками.

Куба импортирует большую часть потребляемых продуктов питания и топлива, но доходы от них упали после пандемии COVID-19, что усугубляется стагнацией туризма, который когда-то был главной опорой экономики страны. Правительство продолжает нормировать основную корзину товаров, включая рис, бобы, сахар и белки, такие как свинина, курица, говядина и рыба. После окончания пандемии преступность выросла, хотя сообщения о крупных кражах, подобных этой, по-прежнему редкость для Карибского острова.

Ранее Фокус сообщал, что радиостанция прекратила вещание после кражи 61-метровой вышки. Менеджер станции рассказал, что воры обокрали также соседнее здание, забрав все оборудование. Он подал заявление в полицию, но информации, необходимой для проведения полноценного расследования, не хватает.

Также стало известно, что женщина едва не убила мужа после того, как он получил письмо от бывшей подруги. Берта Ялтер оставила на теле мужа несколько больших синяков и открытых рваных ран, а также открытые кровоточащие следы укусов. Содержание послания не разглашается.