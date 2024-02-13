Відкрила очі: жінка "повернулася до життя" дорогою на власну кремацію

Буджі Аамма пережила пожежу у своєму будинку, але залишилася з опіками половини тіла. Згодом її стан ставав важчим, а сім'я не мала грошей на лікування.

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52-річна Буджі Аамма з Берхампура (Індія), яку вважали мертвою, прокинулася за кілька хвилин до того, як її збиралися кремувати. Про це пише Times of India.

Жінка сильно обгоріла під час пожежі у своєму будинку 1 лютого. Її доставили в лікарню з опіками половини тіла, але незабаром вона повернулася додому, де залишалася у важкому стані. Її сім'я не могла собі дозволити лікування через погане матеріальне становище. Через кілька днів Буджі Аамма не розплющила очі.

Її чоловік, Сібарам Пало, вважав, що вона померла, і викликав катафалк, щоб відвезти її на місце кремації.

"Ми подумали, що її не стало, і повідомили іншим жителям району, щоб вони організували транспорт для перевезення тіла на місце кремації", — розповів він журналістам.

Ілюстративне фото Фото: Action Press

Однак жінка на ім'я К. Чіранджибі побачила, як Аамма розплющила очі.

"Спочатку ми злякалися, бо ніколи не бачили такого випадку, хоча й чули деякі історії", — сказала вона.

Водія катафалка викликали назад, щоб забрати її, живу з місця кремації тільки через пів години. За словами представників крематорію, родичам не потрібне свідоцтво про смерть, щоб здійснити останній обряд.

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