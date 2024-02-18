Вічний декрет: жінка отримала 120 тисяч доларів, імітуючи 17 вагітностей (фото)

Представники соціальних служб, які вели спостереження за жінкою на пізніх термінах її останньої "вагітності", не знайшли жодних ознак того, що вона виношує дитину.

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50-річна Барбара Іоле з Італії стала фігуранткою гучної справи про шахрайство. Жінку звинувачують у тому, що упродовж 24 років вона симулювала вагітності, аби отримати 120 тисяч доларів допомоги від держави. Про це пише видання IL Mattino.

Згідно з наданими Барбарою документами, за 24 роки в неї було аж 17 вагітностей: 12 викиднів і 5 пологів. Однак п’ятеро дітей, нібито народжених нею, — Бенедетта, Анжеліка, Абрамо, Летиція та Ісмаеле — не значаться в жодних реєстрах і ніхто їх ніколи не бачив.

Представники соціальних служб, які вели спостереження за Барбарою на пізніх термінах її останньої вагітності, не знайшли жодних ознак того, що вона виношує дитину. Це стало приводом для висунення звинувачень у симуляції всіх 17 вагітностей із метою отримання допомоги й оформлення декретів на роботі.

Прокуратура стверджує, що Іоле вкрала свідоцтво про народження з римської клініки, підробляла документи й підписи лікарів, носила під одягом подушки, імітуючи вагітність, і репетирувала ходу.

"Я прекрасно знав, що вона не вагітна", — зізнався на допиті 55-річний партнер Барбари Давіде Піццінато.

Чоловік каже, що знав про обман ще з 2012 року, коли почалися їхні стосунки. До речі, його також звинувачують як співучасника, але він готовий дати свідчення проти Іоеле в обмін на м'якший вирок.

55-річний партнер Барбари Давіде Піццінато каже, що знав про обман ще з 2012 року, коли почалися їхні стосунки Фото: IL Mattino

Що стосується самої "багатодітної матері", то, попри велику кількість доказів проти неї, зокрема підроблених документів, свідчень партнера, виявлених доказів під час прихованого стеження, вона продовжує поводитися зухвало. Щоб не з'являтися до слідчих на допит, 50-річна італійка пред'явила дві медичні довідки, що засвідчують її хворобу. Проте підозрюваній навряд чи вдасться уникнути тюремного ув'язнення за фінансове шахрайство та підробку даних.

Розслідування цієї справи триває.

До речі, це вже не перша подібна історія. Британка Енджі Фейт до 19 років вагітніла аж 7 разів. Уперше дівчина дізналася, що при надії, у п’ятнадцятирічному віці. Тоді вона ще навчалася в старшій школі. Батьком дитини став її теперішній чоловік Джордан. Переживши п'ять викиднів, Енджі народила йому ще двох прекрасних дітей, і зараз вони знову чекають на поповнення.

Також Фокус писав про Бріттані Хоган із Техасу, що в США, яка народила 4 дітей до 18 років. Багатодітна матір стверджує, що батьки свого часу нічого їй не забороняли, тож вона насолоджувалася повною свободою дій.