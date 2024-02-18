"Використав телепорт": чоловік здійснив три незрозумілі подорожі через усю країну

Хуанг Яньцю кілька разів опинявся за сотні кілометрів від дому та не міг ніяк це пояснити. Чоловіка знаходили в інших містах, доки він спав, а потім він кілька тижнів повертався у своє рідне село.

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Простий чоловік із Китаю Хуанг Яньцю нібито здійснив три незрозумілі подорожі через усю країну, переміщаючись із надзвуковою швидкістю без допомоги автомобілів, потягів або літаків. Про цю історію згадує блогер містер Баллен (MrBallen) в одному зі своїх останніх відео на YouTube.

На думку творця контенту, дивний випадок із китайським селянином, який, вочевидь, перемістився на відстань близько 500 миль (майже 805 км), було названо "доказом" існування паранормальних явищ.

Хуанг Яньцю жив у віддаленому селі Дунбейгао в провінції Хебей. Не маючи автомобіля та живучи за 30 миль (48 км) від найближчої залізничної станції, він якимось чином примудрився подолати понад 480 миль (772 км) у темряві без одягу. Зникнення чоловіка вперше помітили, коли вранці 28 липня 1977 року він не з'явився на роботу на рисову ферму. Він завжди був надійним працівником, тому колеги зв'язалися з його сім'єю, щоб переконатися, що з ним усе гаразд. Його одяг на день був акуратно розкладений у кімнаті, а велосипед — єдиний засіб пересування — усе ще стояв поруч із будинком. Огляд околиць не дав жодних зачіпок, і жителі села незабаром вичерпали всі можливості для пошуку.

"В той час Дунбейгао був неймовірно ізольований. У більшості людей, які живуть там, не було телефонів, у них не було машин, вони всюди їздили на велосипедах, і не було жодних доріг, які з'єднували б село з будь-яким іншим місцем", — пояснює подкастер містер Баллен.

Чоловік не може пояснити незвичайну подорож Фото: CCTV

За його словами, минуло кілька днів, але жодних новин не було. Потім у будинок мера села прийшла телеграма. Хуанг був знайдений на вулицях Нанкіна, столиці провінції Цзянсу, — приблизно за 485 миль (780 км) від рідного села. Він спав на дорозі. Найзагадковішим у цій історії був час надсилання телеграми — її було датовано 9 ранку 28 липня. Якимось чином Хуанг подолав сотні миль без засобів пересування та без грошей. Навіть якби йому вдалося сісти на потяг, на той час він був ненадійний, і дорога зайняла б майже цілий день. Чоловіка бачили в Дунбейгао приблизно за дев'ять годин до того, як його оголосили зниклим безвісти.

Чоловік пройшов багато медичних і психологічних тестів Фото: Daily Star

Додаткової таємничості додавало те, що в цей час вирував тайфун, і будь-яка спроба дістатися до місцевої станції рано-вранці була небезпечною. Блогер зазначив, що спочатку мер та інші представники влади Нанкіна не повірили, що знайдений був Хуангом. Однак, на їхній подив, вони отримали підтвердження із села, що зниклий чоловік знайдений.

"Вони отримали відповідь досить швидко, і в ній ішлося: "О так, у нього точно така сама родимка, це, безумовно, Хуанг". Чоловік був дуже розгублений і не розумів, що відбувається, і тому хтось із села мав приїхати й забрати його", — розповів Містер Баллен.

Хуанг повернувся додому в середині серпня — приблизно через два тижні після того, як зник. 21-річний на той час працівник ферми не зміг пояснити, як він опинився так далеко від дому за такий короткий час, і ця загадка так і не отримала адекватного пояснення. Ще більше здивування викликає той факт, що цей чоловік, мабуть, виконав той самий трюк ще двічі за наступні кілька років. Попри численні медичні та психологічні тести, джерело незвичайного подвигу Хуанга залишається невідомим.

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