Чоловік перетворив моторошне горище на приголомшливу кімнату для своєї дружини (фото)

Родольфо Кабрера володіє будівельною компанією та знає, як зробити з порожнього простору корисне приміщення. Фотографії до й після перетворення горища зібрали мільйони вподобань у соціальних мережах.

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Родольфо Кабрера з Меріленда, що в США, перетворив невикористовуване та трохи моторошне на вигляд горище на приголомшливу гардеробну, якій позаздрила б навіть Кім Кардаш'ян. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Одна жінка живе собі на втіху після того, як її чоловік перетворив їхнє колись похмуре та трохи моторошне горище на простору й елегантну гардеробну. Чоловікові та команді робітників знадобилося близько трьох тижнів, щоб створити гідну уваги кімнату, використовуючи матеріали з місцевих господарських магазинів. Але ремонт усе одно обійшовся недешево, на його завершення пішло трохи більш ніж 30 тисячі доларів (1,1 млн гривень).

Родольфо Кабрера хотів, щоб у нього та його дружини Ідалі було додаткове місце для зберігання одягу, і зрозумів, що порожній простір на їхньому невикористаному горищі — ідеальна можливість. Американець, власник будівельної компанії Remodeling and Design LLC, встановив дерев'яний каркас для стін, а потім обшив їх гіпсокартоном і зробив зручні полиці з дерева. Для підлоги чоловік використовував ламінат, а для надання сучасного вигляду все було пофарбоване в різні відтінки сірого.

"Мої робітники допомагали мені, і за допомогу вони отримували гроші. Полиці були зроблені з дерев'яних дощок. Для підлоги я використовував ламінат, який має вигляд дерев'яної дошки, але зроблений із пластику й інших матеріалів. Він також водонепроникний", — розповідав чоловік.

Старе моторошне горище після ремонту Фото: Jam Press Старе моторошне горище після ремонту Фото: Jam Press

Фотографіями до й після перетворення поділилася на сайті X (раніше відомому як Twitter) дочка Родольфо Джосдаллана.

"Коротше, мій тато побудував мамі гардеробну на горищі", — писала вона 2020 року.

Користувачам соцмереж сподобався новий вигляд кімнати Фото: Jam Press Зручний і стильний підйом на горище Фото: Jam Press

Нова кімната вразила користувачів соцмереж.

"Додаю вмілого чоловіка до мого довгого списку вимог для побачень", "Твоя мама щасливиця", "Він побудував їй цю кімнату, щоб вона проводила там більше часу та не заважала йому. Він хитрий", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка прожила на віддаленому райському острові безплатно 2 тижні. Дівчина відпочивала від сучасних зручностей. Брук Меган вирішила жити на віддаленому острові, де проживають усього близько 80 осіб, прала одяг у колодязі та лазила по деревах за кокосовими горіхами.

Також стало відомо, що чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера. Ендрю Говард вигріб із дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води й перенаправити його в потрібне йому русло.