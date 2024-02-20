Мінімальна студія: туристи стають у чергу, щоб пожити в "найменшій" у світі квартирі (фото)

Крихітне приміщення майже без меблів розташоване в самому серці столиці Великої Британії. Власник житла підкреслює, що такий варіант підходить далеко не всім.

Related video

Для туристів, які мріють побачити Лондон, але не готові викладати кругленьку суму за оренду помешкання, на Airbnb з’явилась цікава пропозиція. Один з місцевих хостелів здає за 52 фунти стерлінгів (близько 2,5 тис. грн) мінімальну кімнату-студію, яку користувачі мережі вже охрестили "найменшою" квартирою у світі, а також "тюремною камерою". Однак, як не дивно, це анітрохи не вплинуло на її популярність.

Крихітне приміщення майже без меблів розташоване в самому серці столиці Великої Британії. Тут є власний санвузол, що знаходиться в безпосередній близькості від ліжка, а стіни та підлога повністю викладені плиткою. Кімната настільки компактна, що раковину для миття рук довелось об’єднати з бачком унітаза.

Крихітне приміщення майже без меблів розташоване в самому серці столиці Великої Британії. Фото: Booking Крихітне приміщення майже без меблів розташоване в самому серці столиці Великої Британії. Фото: Booking

Власник квартири підкреслює, що таке житло навряд чи підійде кожному мандрівникові, проте стане чудовим варіантом для тих, хто хоче досліджувати Лондон, не спустошуючи свій гаманець.

Попри невеликий розмір, гостям сподобалось це місце. Вони часто ставлять у відгуках високі оцінки.

"Кімната невелика, але в ній є все необхідне. Дуже чисто, а господар приємний та чуйний. Від цього місця можна легко дійти до центру Лондона, також є метро і ходять автобуси. Навколо багато пабів і барів. Рекомендую!" – написав один з колишніх постояльців.

Інший похвалив житло за "бездоганну" чистоту та максимальний комфорт за адекватні гроші.

"Я чудово провів час! Господар був винятково уважним та доброзичливим, зробив все, щоб моє перебування там було ідеальним. Студія бездоганно чиста і все дуже добре продумано, щоб зробити невеликий простір максимально комфортним. Вишенькою на торті є розташування: чудовий тихий район у самому серці Лондона!"

Хоча знайшлись і критики:

"Це шикарна камера. Чому тут вікно, а не решітка?"

"Схоже на тюремну камеру, спроєктовану IKEA"

"Найменша квартира у світі, яку я бачила"

"Це не може бути реальністю!"

"Моя готовність прийняти це залежить виключно від надійності цієї сантехніки"

"Сумно. Та якщо ви залишаєтеся тут не більше, аніж на один-три дні й тільки спите, то це здається абсолютно прекрасним рішенням"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про подружжя, яке від безвиході переїхало жити в стару церкву. Після капітального ремонту їхнє сімейне гніздечко стало предметом для заздрості. Нові господарі зробили перепланування, пофарбували стіни, виклали підлогу плиткою та закупили частину меблів. Про історію незвичної реконструкції вони часто розповідають у своєму TikTok.

Також ми писали про дизайнерку інтер’єрів Луїзу з Великої Британії. Жінка розповіла, як їй вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Вона показала фотографії до, під час і після капітального ремонту.