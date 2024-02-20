Минимальная студия: туристы становятся в очередь, чтобы пожить в "самой маленькой" квартире (фото)

Крошечное помещение почти без мебели расположено в самом сердце столицы Великобритании. Владелец жилья подчеркивает, что такой вариант подходит далеко не всем.

Related video

Для туристов, которые мечтают увидеть Лондон, но не готовы выкладывать кругленькую сумму за аренду жилья, на Airbnb появилось интересное предложение. Один из местных хостелов сдает за 52 фунта стерлингов (около 2,5 тыс. грн) минимальную комнату-студию, которую пользователи сети уже окрестили "самой маленькой" квартирой в мире, а также "тюремной камерой". Однако, как ни странно, это нисколько не повлияло на ее популярность.

Крошечное помещение почти без мебели расположено в самом сердце столицы Великобритании. Здесь есть собственный санузел, который находится в непосредственной близости от кровати, а стены и пол полностью выложены плиткой. Комната настолько компактна, что раковину для мытья рук пришлось объединить с бачком унитаза.

Крошечное помещение почти без мебели расположено в самом сердце столицы Великобритании. Фото: Booking Крошечное помещение почти без мебели расположено в самом сердце столицы Великобритании. Фото: Booking

Владелец квартиры подчеркивает, что такое жилье вряд ли подойдет каждому путешественнику, однако станет отличным вариантом для тех, кто хочет увидеть Лондон, не опустошая свой кошелек.

Несмотря на небольшой размер, гостям понравилось это место. Они часто ставят в отзывах высокие оценки.

"Комната небольшая, но в ней есть все необходимое. Очень чисто, а хозяин приятный и отзывчивый. От этого места можно легко дойти до центра Лондона, также есть метро и ходят автобусы. Вокруг много пабов и баров. Рекомендую!" — написал один из бывших постояльцев.

Другой похвалил жилье за "безупречную" чистоту и максимальный комфорт за адекватные деньги.

"Я прекрасно провел время! Хозяин был исключительно внимательным и дружелюбным, сделал все, чтобы мое пребывание там было идеальным. Студия безупречно чистая и все очень хорошо продумано, чтобы сделать небольшое пространство максимально комфортным. Вишенкой на торте является расположение: отличный тихий район в самом сердце Лондона!"

Хотя нашлись и критики:

"Это шикарная камера. Почему здесь окно, а не решетка?"

"Похоже на тюремную камеру, спроектированную IKEA"

"Самая маленькая квартира в мире, которую я видела"

"Это не может быть реальностью!"

"Моя готовность принять это зависит исключительно от надежности этой сантехники"

"Печально. Но если вы остаетесь здесь не более, чем на один-три дня и только спите, то это кажется абсолютно прекрасным решением"

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Новые хозяева сделали перепланировку, покрасили стены, выложили пол плиткой и закупили часть мебели. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

Также мы писали о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании. Женщина рассказала, как ей удалось сделать из самого плохого дома на улице уютный семейный уголок. Она показала фотографии до, во время и после капитального ремонта.