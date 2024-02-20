Мусила викинути: прибиральницю звільнили за те, що вона пригостилась недоїденим бутербродом

Члени профспілки з плакатами "Ми не бруд – ми прибираємо" влаштували пікет перед офісом компанії й роздавали перехожим сендвічі.

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39-річну прибиральницю та матір-одиначку Габріелу Родрігес звільнили з клінінгової компанії Total Clean за з'їдений сендвіч із тунцем. Жінка працювала в компанії упродовж двох років і мала бездоганну репутацію, але це не переконало роботодавця. Про це пише видання Metro.

Інцидент стався в офісі юридичної фірми Devonshires solicitors, куди Габріела приїхала, щоб прибрати після заходу. На столі жінка побачила залишки їжі, зокрема закуски, і взяла один сендвіч із тунцем. Після цього керівництво Total Clean звинуватило її в крадіжці та звільнило.

Цей факт викликав обурення як у самої Родрігес, так і в профспілки UVW, яка об'єднує робітників-мігрантів. Члени організації навіть влаштували пікет перед офісом Devonshires solicitors з плакатами "Звільнили за сендвіч?" та "Ми не бруд – ми прибираємо", а також роздавали перехожим тунець і сендвічі.

Члени профспілки влаштували пікет перед офісом Devonshires solicitors з плакатами "Звільнили за сендвіч?" та "Ми не бруд – ми прибираємо" Фото: Facebook

У відкритому листі активісти пояснили, що на заході нібито було кілька повних таць із залишками сендвічів, розкладених для співробітників. Саме тому Габріела подумала, що пригощатися можуть всі.

"Звільнення працівника за те, що він з'їв залишки сендвіча з тунцем і огірком, виходить за рамки розумного. Це свідчить про дискримінаційне ставлення до мігрантів ", – йдеться у звернені.

Профспілка пообіцяла продовжити боротьбу за поновлення Габріели Родрігес на посаді. Фото: Facebook

Зі свого боку, керівництво Total Clean наполягає, що дії Габріели були неправомірними. За словами начальника компанії Грема Петерсена, прибиральниця знайшла сендвіч на кухні наприкінці зміни й з’їла його без дозволу, порушивши правила компанії. Він змусив жінку написати пояснювальну записку, однак аргументи працівниці видались йому не дуже переконливими.

Справа Габріели Родрігес викликала широку суспільну дискусію про права працівників та відповідальність роботодавців. Профспілка, що представляє інтереси звільненої прибиральниці, пообіцяла продовжити боротьбу за її поновлення на посаді та за права всіх працівників галузі.

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