Зрізала через цвинтар: жінка, яка спізнювалася на зустріч, збила кілька могил (фото)

Намагаючись втекти від погоні, жінка кинула свій автомобіль і намагалася просто втекти, але співробітники поліції змогли її затримати.

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У світі, де кожна секунда на рахунку, спроби людей заощадити час іноді призводять до непередбачуваних, а часто й незворотних наслідків. Так сталося з однією жінкою з Південної Кароліни, США, чия спроба встигнути на зустріч призвела її не тільки до швидкісної гонитви через кордон штату, а й до цвинтаря, де вона збила кілька могил. Про це пише FOX News.

Інцидент почався, здавалося б, у звичайний день, коли помічники шерифа округу Оконі спробували зупинити автомобіль, що перевищив швидкість у напрямку до кордону штату Джорджія на шосе 85. Водійка, жінка, яка спізнювалася на зустріч, вирішила не зупинятися. Почалося переслідування, яке незабаром вийшло за рамки звичайного порушення правил дорожнього руху.

У Лавонії погоня перейшла на новий рівень. Відчайдушно намагаючись утекти від переслідування і, можливо, заощадити дорогоцінні хвилини, жінка направила свій автомобіль на кладовище Берджесс. Американка збила кілька могил на своєму шляху.

Жінка кинула свою автівку і намагалася вбити Фото: Lavonia Police Department

Нехтування останніми місцями спочинку багатьох людей у гонитві за економією часу принесло американці тільки неприємності. Кинувши машину, жінка спробувала втекти, але її зусилля виявилися марними. Її швидко затримала влада, що ознаменувало кінець її короткої, але проблемної подорожі.

Після затримання жінку взяли під варту, і її планують перевести назад в округ Оконі, штат Південна Кароліна, під нагляд шерифа округу Франклін Стіва Томаса.

Видання зазначає, що наслідки її дій не обмежуються юридичними наслідками: пошкодження могил на цвинтарі Лавонія — це похмуре нагадування про побічну шкоду, яку можна завдати внаслідок дій окремих людей, незалежно від їхніх намірів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік благав посадити його до в'язниці через злих родичів. Чоловіка на ім'я Ануча спіймали на крадіжці в магазині. Після затримання він розповів співробітникам поліції, що ступив на стежку злочинів через батьків.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.