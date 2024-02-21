Срезала через кладбище: женщина, которая опаздывала на встречу, сбила несколько могил (фото)

Пытаясь уйти от погони, женщина бросила свой автомобиль и пыталась просто убежать, но сотрудники полиции смогли ее задержать.

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В мире, где каждая секунда на счету, попытки людей сэкономить время иногда приводят к непредвиденным, а зачастую и необратимым последствиям. Так произошло с одной женщиной из Южной Каролины, США, чья попытка успеть на встречу привела ее не только к скоростной погоне через границу штата, но и к кладбищу, где она сбила несколько могил. Об этом пишет FOX News.

Инцидент начался, казалось бы, в обычный день, когда помощники шерифа округа Окони попытались остановить автомобиль, превысивший скорость по направлению к границе штата Джорджия на шоссе 85. Водитель, женщина, опаздывавшая на встречу, решила не останавливаться. Началось преследование, которое вскоре вышло за рамки обычного нарушения правил дорожного движения.

В Лавонии погоня перешла на новый уровень. Отчаянно пытаясь уйти от преследования и, возможно, сэкономить драгоценные минуты, женщина направила свой автомобиль на кладбище Берджесс. Американка сбила несколько могил на своем пути.

Женщина бросила свою машины и пыталась убижать Фото: Lavonia Police Department

Пренебрежение к последним местам упокоения многих людей в погоне за экономией времени принесло американке только неприятности. Бросив машину, женщина попыталась убежать, но ее усилия оказались тщетными. Она была быстро задержана властями, что ознаменовало конец ее короткого, но проблемного путешествия.

После поимки женщина была взята под стражу, и ее планируют перевести обратно в округ Окони, штат Южная Каролина, под присмотр шерифа округа Франклин Стива Томаса.

Издание отмечает, что последствия ее действий не ограничиваются юридическими последствиями повреждение могил на кладбище Лавония — это мрачное напоминание о побочном ущербе, который может быть нанесен в результате действий отдельных людей, независимо от их намерений.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина умолял посадить его в тюрьму из-за злых родственников. Мужчину по имени Ануча поймали на краже в магазине. После задержания он рассказал сотрудникам полиции, что ступил на тропу преступлений из-за родителей.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.