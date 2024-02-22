Під житловим будинком знайдено таємний бункер на випадок ядерної війни (фото)

Існування таких об’єктів досі нагадує про епоху холодної війни, коли в усьому світі панував страх перед ядерним апокаліпсисом.

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У лондонському житловому масиві Сентрал Хілл Естейт знайдено добре замаскований бункер 1960-х років. Це таємне сховище свого часу збудували на випадок ядерної війни між СРСР та Великою Британією. Про це пише видання Daily Star.

Повідомляється, що 18-кімнатний підземний комплекс розташований під скромною будівлею Pear Tree у Норвуді (на півдні Лондона). Його спорудили у 1966 році для урядовців, аби врятуватися після можливого ядерного удару.

Бункер оснащений протирадіаційним захистом та системою автономного життєзабезпечення. Всередині є їдальня, санвузли та навіть наукова лабораторія для моніторингу радіації.

Бункер спорудили у 1966 році для урядовців, аби врятуватися після можливого ядерного удару. Фото: YouTube

Задум полягав в тому, щоб політики та вчені мали змогу перечекати там закінчення ядерної атаки, а потім організувати рятувальні роботи та відновити державне управління в країні.

Пізніше Pear Tree став мішенню для антиядерних груп, таких як "Кампанія за ядерне роззброєння", а з 1990-х років це приміщення використовувався як центр надзвичайних ситуацій в місцевому Управлінні пожежної охорони та цивільної оборони.

Існування таких об’єктів досі нагадує про епоху холодної війни, коли в усьому світі панував страх перед ядерним апокаліпсисом.

Бункер оснащений протирадіаційним захистом та системою автономного життєзабезпечення. Фото: YouTube Бункер оснащений протирадіаційним захистом та системою автономного життєзабезпечення. Фото: YouTube

Раніше Фокус писав, що страх ядерного знищення під час холодної війни змусив й керівництво Данії збудувати секретний бункер. Він мав стати їхнім останнім бастіоном на той випадок, якби людство занурилося в абсолютний хаос. Regan West, що розташований посеред лісу Ролд (приблизно за 400 кілометрів на північний захід від Копенгагена), побудували між 1963 і 1968 роками на вимогу НАТО. Усередині є все необхідне для проживання близько 350 осіб упродовж 30 днів.

Крім того, у гірському масиві Блек-Гіллз, що в американській Південній Дакоті, з покинутої військової бази зробили ціле підземне містечко з бункерами на випадок "судного дня". Охочим пропонують поселитися в одному з 575 обладнаних усім необхідним приміщень. Загалом там вміщається приблизно 10 тисяч осіб.