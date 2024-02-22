Чоловік виграв $500 тисяч, але залишив білет у магазині (фото)

Кевін Фрей так поспішав порадувати свою сім'ю, що не помітив, як залишив свій виграшний лотерейний білет у продавчині.

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Кевін Фрей з Айови, США, розповів, що був так схвильований можливістю отримати приз у розмірі 500 000 доларів за лотерейним білетом, що випадково залишив його у магазині. Про це пише UPI.

Чоловік розповів представникам лотереї штату, що купив скретч-лотерейний білет Ca$h у магазині Casey's на Норт-Лінн-авеню в Нью-Гемптоні. Він стер захисний екран усередині магазину і отримав приз у розмірі 500 000 доларів. Фрей передав квиток співробітниці магазину для сканування і був у нестямі від хвилювання, коли вона повідомила йому, що він дійсно виграв головний приз.

"Мене тоді, здається, добряче трясло", — згадує американець.

Чоловік поспішив на парковку, щоб зателефонувати родині.

"Я був так схвильований, що залишив білет у магазині Casey's, вийшов до машини і почав усім дзвонити, спочатку дружині, потім усім іншим", — сказав він.

Американець сказав, що призові гроші допоможуть йому на пенсії Фото: Iowa lottery

За словами Фрея, він зрозумів, що у нього немає білета, тільки коли його дорослий син попросив його надіслати фотографію.

"І тут я зрозумів: "У мене його немає! Він у магазині. На щастя, я все ще перебував на стоянці, повернувся всередину і попросив у співробітниці білет. Вона була так схвильована, що забула віддати його мені вперше. Тож ми нарешті записали його на потрібній сторінці", — сказав Фрей.

Фрей сказав, що у його сина були вагомі причини вимагати докази.

"Мої діти знають, що я іноді розповідаю непогані історії. Старший син, який живе в Де-Мойні, сказав, що це неправда. Він не повірить, поки не побачить фотографію білета. Тож ми подбали про це, і він теж був дуже радий", — сказав Фрей.

Американець сказав, що призові гроші допоможуть йому на пенсії. Також він хотів би допомогти своїй родині та деяким благодійним організаціям.

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