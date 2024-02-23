Машини посипалися у воду: вантажне судно обвалило частину мосту в Китаї (фото, відео)

Останніми роками роботи зі зміцнення переправи через річку постійно відкладалися через проблеми зі структурою.

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Щонайменше п'ятеро людей загинули й один член екіпажу отримав поранення після того, як вантажне судно врізалося в міст на півдні Китаю, "розрізавши конструкцію" навпіл. Про це пише 9News.

Морський пошуково-рятувальний центр у Гуанчжоу повідомив, що два автомобілі впали у воду, а три інші — на судно після того, як воно врізалося в міст Лісіньша в південній частині міста в дельті Перлової річки.

На фотографіях, які опублікували в китайських соціальних мережах видно, що міст розколовся на дві частини, а великий постраждалий вантажний корабель нерухомо стоїть під конструкцією. На місці події також були помічені поліцейські судна.

Дві машини впали впали у воду, а ще три на корабель Фото: CCTV

Місцеві ЗМІ зазначають, що двох людей було врятовано після зіткнення, ще троє залишаються зниклими. Рятувальна операція триває. Рух було перекрито.

Міст Лісіньша розташований у районі Наньша в Гуанчжоу, великому міжнародному транспортному вузлі мегаполіса. Останніми роками роботи зі зміцнення мосту через проблеми зі структурою неодноразово відкладалися, повідомила державна телекомпанія CCTV.

Раніше Фокус повідомляв, що затонуле біля узбережжя судно назвали "бомбою вповільненої дії". Корабель MS Sea Diamond був пришвартований на боці протягом останніх 17 років, і з нього повільно витікали забруднювальні речовини в навколишні води.

Також повідомлялося, що бездомний викрав літак і приземлився на пляжі. Луїс Густаво Айрес викрав приватний літак і пролетів на ньому майже 40 км, перш ніж йому довелося здійснити екстрену посадку.