Машины посыпались в воду: грузовое судно обрушило часть моста в Китае (фото, видео)

В последние годы работы по укреплению переправы через реку постоянно откладывались через проблемы со структурой.

Related video

По меньшей мере пять человек погибли и один член экипажа получил ранения после того, как грузовое судно врезалось в мост на юге Китая, "разрезав конструкцию" пополам. Об этом пишет 9News.

Морской поисково-спасательный центр в Гуанчжоу сообщил, что два автомобиля упали в воду, а три других на судно после того, как оно врезалось в мост Лисиньша в южной части города в дельте Жемчужной реки.

На фотографиях, которые опубликовали в китайский социальных сетях видно, что мост раскололся на две части, а большой пострадавший грузовой корабль неподвижно стоит под конструкцией. На месте происшествия также были замечены полицейские суда.

Две машины упали упали в воду, а еще три на корабль Фото: CCTV

Местные СМИ отмечают, что два человека были спасены после столкновения, еще трое остаются пропавшими. Спасательная операция продолжается. Движение было перекрыто.

Мост Лисиньша расположен в районе Наньша в Гуанчжоу, крупном международном транспортном узле мегаполиса. В последние годы работы по укреплению моста из-за проблем со структурой неоднократно откладывались, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Ранее Фокус сообщал, что затонувшее у побережья судно назвали "бомбой замедленного действия". Корабль MS Sea Diamond был пришвартован на боку в течение последних 17 лет и из него медленно вытекали загрязняющие вещества в окружающие воды.

Также сообщалось, что бездомный угнал самолет и приземлился на пляже. Луис Густаво Айрес угнал частный самолет и пролетел на нем почти 40 км прежде чем ему пришлось совершить экстренную посадку.