Машины посыпались в воду: грузовое судно обрушило часть моста в Китае (фото, видео)
В последние годы работы по укреплению переправы через реку постоянно откладывались через проблемы со структурой.
По меньшей мере пять человек погибли и один член экипажа получил ранения после того, как грузовое судно врезалось в мост на юге Китая, "разрезав конструкцию" пополам. Об этом пишет 9News.
Морской поисково-спасательный центр в Гуанчжоу сообщил, что два автомобиля упали в воду, а три других на судно после того, как оно врезалось в мост Лисиньша в южной части города в дельте Жемчужной реки.
На фотографиях, которые опубликовали в китайский социальных сетях видно, что мост раскололся на две части, а большой пострадавший грузовой корабль неподвижно стоит под конструкцией. На месте происшествия также были замечены полицейские суда.
Местные СМИ отмечают, что два человека были спасены после столкновения, еще трое остаются пропавшими. Спасательная операция продолжается. Движение было перекрыто.
Мост Лисиньша расположен в районе Наньша в Гуанчжоу, крупном международном транспортном узле мегаполиса. В последние годы работы по укреплению моста из-за проблем со структурой неоднократно откладывались, сообщила государственная телекомпания CCTV.
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