Хлопець підглянув у чужий лотерейний білет і виграв 1,9 млн гривень для матері

Жінка була в лікарні, коли дізналася, що виграла в лотерею. Вона планує використати свій виграш для оплати рахунків і ремонту будинку.

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У США 68-річна жінка зі штату Мериленд відправила свого сина зіграти замість неї в лотерею Pick 5. Хлопець використовував чужі номери, які дозволили його мамі виграти 50 тисяч доларів (1,9 млн гривень). Про це пише Maryland lottery.

Американка купила білет у магазині Three Road Liquors, розташованому за адресою 13704 Brandywine Road у Брендивайні. Вона попросила свого сина, щоб той зіграв за неї в лотерею. Він випадково побачив чужий білет Pick 5 і вирішив, що спробує зіграти з чужими числами для своєї матері.

Перебуваючи того дня на прийомі в лікаря, жінка перевірила виграшні номери через застосунок Maryland Lottery на своєму телефоні. У той момент вона зрозуміла, що виграла 50 000 доларів. Американка була так схвильована, що їй довелося заспокоювати себе, перш ніж вирушити додому з лікарні.

"Це дуже потрібні гроші", — сказала щаслива жінка.

Вона планує використати свій виграш для оплати рахунків і ремонту будинку.

Магазин Three Road Liquors також отримав бонус у розмірі 500 доларів за продаж виграшного квитка Pick 5 вартістю 50 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам. Гленда Ганікатт щовечора дотримувалася однієї й тієї ж простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.

Також стало відомо, що в Таїланді жінка пішла на пенсію після перемоги в лотереї. Втомлена від фізичних навантажень, Сомсонг Сінгса виграла велику суму. В цьому виграші жінка вбачає можливість піти на пенсію і допомогти своїй родині.