"Що це було": батько із сином помітили загадкове сяйво в нічному небі (фото)

Чоловікові вдалося зняти нібито незвичайний об'єкт, що падає на землю. Батько і син намагалися зрозуміти, що це за дивне явище, але так і не дізналися, що це було.

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52-річний Стюарт Армор розповів, як вони із сином помітили дивне світло в небі над центром Кілмарнока (Шотландія) і зафільмували його на приладову камеру свого автомобіля, не маючи жодного уявлення про те, що це могло бути. Про цей інцидент, який стався у 2022 році, згадує британський таблоїд The Mirror.

Британець стверджував, що вони були приголомшені таємничим "синьо-зеленим світлом", яке швидко переміщалося. Чоловікові вдалося зняти незвичайний об'єкт, що падає на землю неподалік від центру Кілмарнока.

Батько із сином їхали додому, коли хлопчик помітив світну форму, що пробивалася крізь нічну темряву. Вони намагалися зрозуміти, що це за дивне явище, але так і не дізналися, що це було.

"Це було дивно, мій син побачив це першим і запитав, що це було. Я теж побачив, але не зрозумів, що це було. Ми повернулися додому і подивилися запис із камери спостереження. Я не думав, що буде щось видно, але був здивований, коли помітив щось у нічному небі. Це було щось заввишки в п'ять чи шість поверхів, синьо-зеленого кольору. Це було трохи дивно", — розповів британець.

Нічне небо над Шотландією у 2022 році Фото: Ayrshire Live Чоловік так і не зрозумів, що вони помітили із сином Фото: Ayrshire Live

У бесіді з журналістами про подію, що трапилася в лютому 2022 року, Стюарт розповів, що не міг зрозуміти, що це могло бути, а його син припустив, що це міг бути метеор або якесь космічне сміття. Чоловік часто переглядав дивовижні кадри, але так і не зрозумів, що це було за світло.

"Це не було відображенням або птахом, що пролітає під ліхтарним стовпом. Він був набагато вищим за ліхтарний стовп і, схоже, летів досить швидко. Це було щось освітлене. Я також подумав, що це міг бути китайський ліхтар, але він не був такого помаранчевого кольору. Я й гадки не маю, що це могло бути, хоча мій син подумав, що це схоже на метеор", — говорив тоді британець.

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