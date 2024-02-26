Коштує тепер цілий статок: сім'я купила гараж і перетворила його на просторий будинок (фото)
Лексі Фланнаган і її чоловік Сем витратили 2 роки на отримання заповітного дозволу на будівництво, після чого приступили до ремонтних робіт. Зараз їхнє нове житло коштує майже в 3 рази дорожче.
26-річна Лексі Фланнаган та її партнер, 31-річний Сем Фланнаган з Великої Британії, купили подвійний гараж за £172 500, помітивши його на сайті Zoopla. Тепер він коштує 500 000 фунтів стерлінгів після того, як пара переробила його в будинок із 3 спальнями. Про це пише Daily Star.
Сімейна пара розповіла, що тепер їхнє житло в Котсуолді (Англія) коштує майже в 3 рази дорожче. Вони витратили роки на отримання дозволу на будівництво і перетворили гараж на двоповерховий будинок із трьома спальнями. Сама реконструкція обійшлася в 100 000 фунтів стерлінгів.
Тепер вони здають своє старе житло в оренду і кажуть, що у їхнього сина Леві, якому зараз два роки, буде свій будинок, коли він підросте.
"Ми не хотіли новобудову, оскільки в ній іноді буває багато проблем, але ми хотіли проєкт. Ми хотіли щось занедбане і таке, що потребує великої кількості робіт, щоб підвищити цінність будівлі. Однією з головних переваг гаража було його розташування, і я була дуже задоволена цим. Він розташований недалеко від сусідніх міст, таких як Тьюксбері та Челтнем, а також за дві хвилини їзди від автомагістралі", — розповіла британка.
За її словами, першою серйозною зміною гаража стала прибудова зовні, щоб створити простір для відкритого планування першого поверху і збільшити простір для спалень нагорі. Вони отримали всі необхідні дозволи й почали ремонт.
"Якщо у вас хороші стосунки з сусідами, це дуже допомагає, і люди бачили, що ми молода пара і були готові допомогти", — додала Лексі.
Сімейна пара купила будівлю в серпні 2016 року. Вона була виставлена на продаж в інтернеті. Лише через пів години вони вже приїхали подивитися її. За їхніми словами, вони приїхали раніше, зустрілися з господарем і відразу ж уклали угоду про купівлю. Протягом двох років вони нічого не змінювали, чекаючи дозволу на будівництво. Потім, у лютому 2017 року, вони розпочали будівництво і переїхали на час ремонту даху. До січня 2019 року все було готово.
Внизу вони зробили сучасний простір із відкритим плануванням кухні та вітальні. Тим часом нагорі з'явилися відразу три спальні. Також у їхньому новому будинку є передпокій і абсолютно нова ванна кімната. Зараз сім'я здає свій старий будинок, розташований всього за десять хвилин їзди, в оренду.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила машину Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.
Також стало відомо, що в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок". Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.