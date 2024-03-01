Статуя Будди "вбила" чоловіка, який напав на ченця і трощив усе в храмі

Згідно з думкою слідчих, порушник намагався піднятися на найбільшу статую в храмі, щоб знищити її, проте випадково послизнувся і наткнувся на гострий виступ на голові статуї.

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У Таїланді чоловік трощив усе в храмі та напав на ченця. Після цього він помер через статую Будди. Про це пише The Thaiger.

27 лютого в провінції Чонбурі близько 13:00 за місцевим часом жителі району Банбунг звернулися в поліцію. Вони повідомили, що чоловік напав на ченця в буддійському храмі. Попередньо він прожив там кілька днів і був приятелем потерпілого.

Поліцейські, які прибули на місце, виявили, що агресивний чоловік забарикадувався в головному залі святилища і почав руйнувати статуї. У цей час монах сховався в одному з внутрішніх приміщень. Співробітники правоохоронних органів намагалися зв'язатися з порушником телефоном, але нічого не вийшло. Тоді поліцейські приступили до штурму приміщення. Усередині вони виявили чоловіка, який лежав на підлозі в калюжі крові. Гострий головний убір статуї Будди пронизав його груди. Медичну допомогу надати йому не вдалося.

Згідно з думкою слідчих, таїландець намагався піднятися на найбільшу статую в храмі, щоб знищити її, проте випадково послизнувся і наткнувся на гострий виступ на голові статуї.

Пізніше монах зізнався, що дав приятелеві наркотик, і сказав, що складає з себе духовний сан через свій проступок.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини і заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.