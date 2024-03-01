Алігатор несподівано виліз з озера й напав на подружжя в гольф-карі (відео)

Туристам пощастило уникнути травм, проте місцеві мешканці стурбовані тим, що агресивна рептилія досі перебуває неподалік.

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На подружжя з Флориди (США), яке їхало на гольф-карі, накинувся агресивний алігатор. Місцевій жительці Деніз Прус вдалось зняти цей інцидент на відео, пише видання New York Post.

На опублікованому записі можна побачити, як величезна рептилія раптово виринає з-за кущів та кидається в бік гольф-кару, котрий проїжджає повз. Крокодил роззявляє пащу та намагається схопити людей. На щастя, водію вдалося різко загальмувати, щоб уникнути нападу.

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"О Боже! Це було так страшно!", – вигукує авторка відео.

Жінка розповіла, що помітила алігатора, який повільно рухався між будинками, й встигла вчасно увімкнути запис на телефоні та зняти усе, що відбувалося потім.

"Я почула шум та побачила, як він раптово кинувся на машину", – поділилася свідченнями Прус.

Повідомляється, що подружжю пощастило уникнути травм, проте місцеві мешканці стурбовані тим, що агресивна рептилія досі перебуває неподалік.

Експерти комісії з охорони дикої природи Флориди радять мешканцям регіону бути обережними поблизу водойм, адже там можуть ховатися хижаки. Хоч вони і вкрай рідко нападають на людей, проте потрібно бути пильними.

"Пам’ятайте, що алігатори можуть несподівано з’явитися біля прісної чи солоної води. Укуси трапляються, коли люди недостатньо уважно стежать за тим, що відбувається довкола них", – йдеться у рекомендаціях.

Фахівця наголошують: якщо ви помітили агресивних диких звірів неподалік від свого житла, терміново телефонуйте рятувальникам. Спеціалісти відловлять тварину та перевезуть в безпечне місце.

Наразі невідомо, чи вдалося знайти та виловити саме того алігатора, який напав на гольф-кар. Поліція та представники комісії з охорони дикої природи розслідують інцидент.

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