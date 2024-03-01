Аллигатор неожиданно вылез из озера и напал на супругов в гольф-каре (видео)

Туристам удалось избежать травм, однако местные жители обеспокоены тем, что агрессивная рептилия до сих пор находится неподалеку.

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На супругов из Флориды (США), которые ехали на гольф-каре, набросился агрессивный аллигатор. Местной жительнице Дениз Прус удалось снять этот инцидент на видео, пишет издание New York Post.

На опубликованной записи можно увидеть, как огромная рептилия внезапно выныривает из-за кустов и бросается в сторону проезжающего мимо гольф-кара. Крокодил разевает пасть и пытается схватить людей. К счастью, водителю удалось резко затормозить, чтобы избежать нападения.

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"О Боже! Это было так страшно!", — кричит автор видео.

Женщина рассказала, что заметила аллигатора, который медленно двигался между домами, и успела вовремя включить запись на телефоне и снять все, что происходило потом.

"Я услышала шум и увидела, как он внезапно бросился на машину", — рассказывает Прус.

Сообщается, что супругам повезло избежать травм, однако местные жители обеспокоены тем, что агрессивная рептилия до сих пор находится неподалеку.

Эксперты комиссии по охране дикой природы Флориды советуют жителям региона быть осторожными вблизи водоемов, ведь там могут прятаться хищники. Хотя они и крайне редко нападают на людей, однако нужно быть бдительными.

"Помните, что аллигаторы могут неожиданно появиться возле пресной или соленой воды. Укусы случаются, когда люди недостаточно внимательно следят за тем, что происходит вокруг них", — говорится в рекомендациях.

Специалиста отмечают: если вы заметили агрессивных диких зверей неподалеку от своего жилья, срочно звоните спасателям. Специалисты отловят животное и перевезут в безопасное место.

Пока неизвестно, удалось ли найти и выловить именно того аллигатора, который напал на гольф-кар. Полиция и представители комиссии по охране дикой природы расследуют инцидент.

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