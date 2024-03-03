"Це безумство": прибиральниця розповіла, чому після миття підлог вони залишаються брудними (відео)

За словами жінки на ім'я Донна, потрібно правильно підбирати засоби для прибирання будинку, щоб зберігати чистоту і порядок. Деякі швабри лише розносять бруд по кімнатах.

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Не всі швабри підходять для того, щоб мити ними підлогу вдома. Деякі з них просто розносять бруд по кімнаті. Про це розповіла професійна прибиральниця, передає Mirror.

За її словами, багато людей роблять поширену помилку, коли хочуть помити вдома підлогу шваброю. Після цього білі шкарпетки можуть продовжити вбирати бруд і залишаться брудними.

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Для того, щоб цього не відбувалося, необхідно підтягнути свої господарські навички. До прибирання можна ставитися по-різному, каже професійна прибиральниця, проте це необхідна робота для того, щоб утримувати будинок у чистоті. Тому необхідно навчитися робити це правильно.

Головна помилка людей у тому, що вони використовують неправильний тип швабри. У зв'язку з цим підлоги і залишаються брудними.

"Донна, відома як "Леді Прибирання", регулярно ділиться в інтернеті порадами з прибирання, зокрема приголомшливими відеороликами "до і після". Нещодавно Донна розповіла, що для того, щоб зробити підлогу чистою, потрібно уникати використання губчастої швабри, оскільки вона може залишити після себе купу бруду", — йдеться в повідомленні.

В одному зі своїх роликів вона розповіла, що губчаста швабра абсолютно не піднімає бруд, а лише відштовхує його. Відповідно, кімната залишається в бруді навіть після ретельного прибирання.

Замість неї можна використовувати щетинний віник, щоб прибрати спочатку весь пил, а після цього потрібно взяти швабру з насадкою з мікрофібри. Вона чудово підходить для того, щоб утримувати кімнату в чистоті.

Користувачі мережі погодилися з нею і заявили, що використовувати губчасту швабру — "це безумство", адже вона абсолютно не допомагає. Також шанувальники подякували їй за поради, які стали в нагоді у звичайному житті.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що британець після 6-годинного прибирання вирішив пожартувати над своєю дружиною і надіслав їй рахунок на суму в 700 фунтів за виконані послуги в їхньому спільному будинку. Жінка закликала його схаменутися, адже вони одружені і виховують трьох дітей.