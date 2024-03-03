1 випадок на 64 мільйони: унікальні четвернята з Великої Британії готуються відзначити 18-річчя

Коли майбутні батьки дізналися, що в них народиться четвірка, вони були приголомшені. Однак лікарі попереджали, що хтось із дітей може не вижити. Попри всі прогнози, Хосе і Джулі виростили чудових доньок.

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Еллі, Джорджі, Джессіка і Холлі Карлес з Аппер-Калдекота, Бедфордшир — єдині у Великій Британії ідентичні четвірки, і ймовірність народження таких дітей становить один випадок на 64 мільйони. Скоро вони відзначать своє 18-річчя і стануть самостійними. Як живе ця сім'я зараз, розповів таблоїд Daily Mail.

Коли Хосе і Джулі Карлес у вересні 2005 року дізналися, що в них будуть чотири доньки, вони по-справжньому здивувалися. Коли майбутня мама пройшла обстеження на 11 тижні вагітності, лікарі одразу попередили подружжя, що оскільки у плодів спільна плацента, найімовірніше виживуть не всі четверо дітей.

Хосе і Джулі Карлес у день свого весілля

"Спочатку фахівець з УЗД сказав, що вони навряд чи виживуть. Ми були травмовані і засмучені ситуацією, в якій опинилися. Він сказав нам, що у нас більше шансів виграти в лотерею. На вихідних ми провели невелике дослідження і прийняли його, ми відчували, що нам зробили подарунок. Я була здоровою 37-річною людиною. Ми знали, що нам потрібно рухатися далі", — згадує Джулі.

На 24-му тижні вагітності жінку госпіталізували в лікарню Королеви Шарлотти і Челсі в Лондоні для спостереження.

"Це було справді важко, це був перший раз, коли ми з Хосе були далеко одне від одного. Я ставала все більшою і більшою, а тиск на тіло ставав все сильнішим", — продовжує місіс Карлес.

Народження дівчаток 23 березня 2006 року стало справжньою сенсацією.

"Мені зробили кесарів розтин, і мені здалося, що він тривав близько п'яти хвилин, і це було дуже швидко. Їх доставили прямо у відділення інтенсивної терапії на вісім тижнів. Перші кілька днів були критичними, але про них так добре дбали. Щойно вони опинилися поза небезпекою, їх перевели в лікарню Лістер у Стівеніджі, поки ми не змогли забрати їх додому. Цей день став найкращим у нашому житті", — додала Джулі.

Попри всі прогнози, дівчатка добре росли і розвивалися.

"Джорджі першою встала на ноги в дев'ять місяців. Щойно одна з них робить щось, то решта копіюватимуть, Джесс останньою з них почала ходити і говорити", — згадує мати.

Вона розповіла, що в садок доньки ходили із задоволенням. Щоб вихователі їх не плутали, матері довелося малювати ініціали на одязі дівчаток.

Коли сестри пішли до школи, батьки непокоїлися, що вони не матимуть друзів, оскільки завжди трималися вчотирьох. Однак дівчаток визначили в різні класи, що допомогло їм подружитися з іншими учнями.

"Вони були щасливі розлучитися, вони розширилися, і їхні особистості розвинулися. Коли вони пішли в старшу школу, їх помістили в пари, що було зовсім не ідеально. "Це час, коли ви відриваєтеся від своєї сім'ї, але з ними цього не сталося, оскільки вони були разом", — резюмувала жінка.

Зараз 55-річна Джулі та 51-річний Хосе — щасливі батьки чотирьох дівчат, схожих як дві краплі води. Вони неодноразово ставали героями телевізійних сюжетів, і про цю сім'ю знає практично кожен британець.

Про дивовижну родину Карлес зняли чимало сюжетів

Своє повноліття вони збираються відзначати в сімейному колі, влаштувавши скромну вечерю з батьками.

Зараз Еллі, Джорджі, Джессіка і Холлі активно навчаються і вже будують серйозні плани на майбутнє.

"Джорджі та Еллі наразі складають іспити на п'ятірку. Джорджі запропонували місце для навчання в Університеті творчих мистецтв, але вона може відкласти навчання на рік і вирушити подорожувати з Еллі. На Джесс і Голлі чекає ще рік навчання в коледжі. Я думаю, вони сумуватимуть одне за одним, але насолоджуватимуться свободою. Вони завжди будуть одне в одного", — каже Хосе.

"Ми дуже пишаємося тим, що нам виповнилося 18 років. Нечасто вдається озирнутися назад на те, що ви зробили за ці роки. Тільки коли хтось вказує на це, ми говоримо: "О боже, те, що ми зробили, просто приголомшливо". Дівчата попросили нас сходити пообідати, а потім попросили відвезти їх на концерт. Чесно кажучи, вони не особливо багато просили, ми збираємося відсвяткувати цей день всією сім'єю. Ми дуже дружна сім'я", — кажуть батьки.

Раніше Фокус писав, що сіамські близнюки, яким лікарі не давали жодного шансу, дожили до 7-річного віку.