1 случай на 64 миллиона: уникальные четверняшки из Великобритании готовятся отметить 18-летие

Когда будущие родители узнали, что у них родится четверня, они были ошеломлены. Однако врачи прежупреждали, что кто-то из детей может не выжить. Несмотря на все прогнозы, Хосе и Джули вырастили чудесных дочерей.

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Элли, Джорджи, Джессика и Холли Карлес из Аппер-Калдекота, Бедфордшир – единственные в Великобритании идентичные четверняшки, и вероятность рождения таких детей составляет один случай на 64 миллиона. Скоро они отметят свое 18-летие и станут самостоятельными. Как живет эта семья сейчас, рассказал таблоид Daily Mail.

Когда Хосе и Джули Карлес в сентябре 2005 года узнали, что у них будут четыре дочери, они по-настоящему удивились. Когда будущая мама прошла обследование на 11 неделе беременности, врачи сразу предупредили супругов, что поскольку у плодов общая плацента, скорее всего выживут не все четверо детей.

Хосе и Джули Карлес в день своей свадьбы

"Поначалу специалист по УЗИ сказал, что они вряд ли выживут. Мы были травмированы и расстроены ситуацией, в которой оказались. Он сказал нам, что у нас больше шансов выиграть в лотерею. На выходных мы провели небольшое исследование и приняли его, мы чувствовали, что нам сделали подарок. Я была здоровым 37-летним человеком. Мы знали, что нам нужно двигаться дальше", – вспоминает Джули.

На 24-й неделе беременности женщину госпитализировали в больницу Королевы Шарлотты и Челси в Лондоне для наблюдения.

"Это было действительно тяжело, это был первый раз, когда мы с Хосе были вдали друг от друга. Я становилась все больше и больше, а давление на тело становилось все сильнее", – продолжает миссис Карлес.

Рождение девочек 23 марта 2006 года стало настоящей сенсацией.

"Мне сделали кесарево сечение, и мне показалось, что оно длилось около пяти минут, и это было очень быстро. Их доставили прямо в отделение интенсивной терапии на восемь недель. Первые несколько дней были критическими, но о них так хорошо заботились. Как только они оказались вне опасности, их перевели в больницу Листер в Стивенидже, пока мы не смогли забрать их домой. Этот день стал лучшим в нашей жизни", – добавила Джули.

Несмотря на все прогнозы, девочки хорошо росли и развивались.

"Джорджи первой встала на ноги в девять месяцев. Как только одна из них делает что-то, то остальные будут копировать, Джесс последней из них начала ходить и говорить", – вспоминает мать.

Она рассказала, что в садик дочки ходили с удовольствием. Чтобы воспитатели их не путали, матери пришлось рисовать инициалы на одежде девочек.

Когда сестры пошли в школу, родители беспокоились, что у них не будет друзей, поскольку они всегда держались вчетвером. Однако девочек определили в разные классы, что помогло им подружиться с другими учениками.

"Они были счастливы расстаться, они расширились, и их личности развились. Когда они пошли в старшую школу, их поместили в пары, что было совсем не идеально. "Это время, когда вы отрываетесь от своей семьи, но с ними этого не произошло, поскольку они были вместе", – резюмировала женщина.

Сейчас 55-летняя Джули и 51-летний Хосе – счастливые родители четырех девушек, похожих как две капли воды. Они неоднократно становились героями телевизионных сюжетов, и об этой семье знает практически каждый британец.

Об удивительной семье Карлес сняли немало сюжетов

Свое совершеннолетие они собираются отмечать в семейном кругу, устроив скромный ужин с родителями.

Сейчас Элли, Джорджи, Джессика и Холли активно учатся и уже строят серьезные планы на будущее.

"Джорджи и Элли в настоящее время сдают экзамены на пятерку. Джорджи предложили место для учебы в Университете творческих искусств, но она может отложить учебу на год и отправиться путешествовать с Элли. Джесс и Холли предстоит еще год учиться в колледже. Я думаю, они будут скучать друг по другу, но будут наслаждаться свободой. Они всегда будут друг у друга", – говорит Хосе.

"Мы очень гордимся тем, что нам исполнилось 18 лет. Нечасто удается оглянуться назад на то, что вы сделали за эти годы. Только когда кто-то указывает на это, мы говорим: "О боже, то, что мы сделали, просто потрясающе". Девочки попросили нас сходить пообедать, а затем попросили отвезти их на концерт. Честно говоря, они не особо многого просили, мы собираемся отпраздновать этот день всей семьей. Мы очень дружная семья", – говорят родители.

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